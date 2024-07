O príncipe Harry completa 40 anos e vai comemorar com uma grande doação em dinheiro

O príncipe Harry terá uma grande surpresa de aniversário ele faz 40 anos esse ano. Segundo relatos, o Duque de Sussex está prestes a receber um presente substancial em dinheiro ao entrar na casa dos 40 anos. Ao contrário de seu irmão, o príncipe William, que recebeu um concerto cerimonial de sinos na Abadia de Westminster em seu aniversário marcante, Harry receberá um pagamento significativo graças aos arranjos feitos por sua falecida bisavó, a rainha Elizabeth, a rainha-mãe.

Foi revelado que o falecido Rainha Elizabeth IIA mãe de colocou US$ 90 milhões em um fundo fiduciário para sua família, e uma das estipulações do fundo era que Harry teria acesso à sua parte quando fizesse 40 anos. Conforme relatado pelo The Times, Harry deve receber incríveis US$ 8,5 milhões de sua parte, o que é mais do que William deve receber.

No entanto, nem tudo é fácil para Harry, pois ele terá que pagar impostos sobre seus ganhos comerciais futuros. Apesar disso, ele ainda deve receber uma quantia substancial do fundo fiduciário.

Por outro lado, William se beneficiará do Ducado da Cornualha isento de impostos como herdeiro do trono. Esta propriedade privada financia suas atividades públicas, beneficentes e privadas.

Uma sorte financeira inesperada aguarda o príncipe Harry

Segundo uma fonte, “William se beneficiará da vasta riqueza do Ducado da Cornualha, uma propriedade privada que financia as atividades públicas, beneficentes e privadas do herdeiro do rei.“Consequentemente, é provável que Harry receba um pouco mais da metade dos £ 14 milhões alocados para ambos os irmãos.

Esta notícia lança luz sobre as diferenças financeiras entre os dois irmãos e suas respectivas posições dentro da família real. Está claro que tanto Harry quanto William têm seus próprios arranjos financeiros e fontes de renda enquanto navegam em seus caminhos individuais.

Enquanto Harry se prepara para celebrar esse marco significativo, ele pode esperar por esse generoso presente de aniversário que reflete o planejamento cuidadoso de sua falecida bisavó. Os detalhes financeiros fornecem uma visão interessante da dinâmica da família real e das circunstâncias financeiras únicas que acompanham suas posições.