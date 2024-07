O proprietário do Colts, Jim Irsay, comparece ao treino do campo de treinamento

INDIANÁPOLIS — O proprietário dos Colts, Jim Irsay, compareceu ao treino do campo de treinamento de domingo, sua primeira aparição pública desde dezembro.

Irsay falou com repórteres por mais de 10 minutos durante o treino, dizendo que ainda está se recuperando de uma grande cirurgia na parte inferior do corpo que o está impedindo de andar.

No início de janeiro, os Colts divulgaram uma declaração dizendo que Irsay estava sendo tratado de uma doença respiratória grave. Uma semana depois, um relatório policial surgiu dizendo que Irsay havia sido encontrado inconsciente em sua casa em 8 de dezembro após o que as autoridades descreveram como uma suspeita de overdose. De acordo com o relatório policial, Irsay recebeu uma dose de naloxona — um medicamento usado para reverter os efeitos de uma overdose de opioides — antes que os paramédicos o transportassem para um hospital.

Irsay, que falou sobre seu histórico de dependência, principalmente de analgésicos, nunca reconheceu que tenha sofrido uma overdose.

Em uma entrevista por telefone com a ESPN em abril, Irsay disse: “Eu tive alguns episódios no passado. É natural que a mente das pessoas possa fugir e exagerar.”

O proprietário de longa data enfrentou vários desafios de saúde nos últimos anos, passando por várias cirurgias para tratar lesões de levantamento de peso de anos atrás em seus ombros e quadris. Esses procedimentos impactaram severamente a mobilidade de Irsay, deixando-o frequentemente dependente de uma bengala.

Irsay, 65, disse que ainda planeja comparecer à cerimônia de indução do Pro Football Hall of Fame no próximo fim de semana, onde ele deve apresentar o ex-grande jogador do Colts, Dwight Freeney. Ele provavelmente precisará usar uma cadeira de rodas para se locomover enquanto estiver em Canton.

“É frustrante porque a perna esquerda ainda não tem o impulso que preciso”, disse ele. “Eu consigo ficar de pé e esse tipo de coisa, mas em termos de andar e esse tipo de coisa, é difícil dizer exatamente o quão longe estou disso. Mas não é longe. Deus sabe que tenho trabalhado duro só para me trazer de volta.”