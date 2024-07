O QB reserva do Saints, Jake Haener, tem uma forma rara de câncer de pele

IRVINE, Califórnia — O quarterback reserva do New Orleans Saints, Jake Haener, disse que foi diagnosticado com câncer de pele.

O jogador de 25 anos não revelou que tipo de câncer ele tem, mas disse que é raro vê-lo nessa idade.

“Não será algo que coloque sua vida em risco agora”, disse Haener, que estava com um pequeno curativo no rosto durante o treino de sexta-feira.

Haener disse que terá uma consulta com médicos na quinta-feira da semana que vem para determinar os próximos passos.

“Tenho que fazer um procedimento diferente no meu rosto”, ele disse. “Então estamos apenas tentando tomar as medidas necessárias para ver quanto tempo posso esperar até ter que fazer esse procedimento.”

Haener disse que percebeu que algo estava errado quando um “caroço de aparência estranha” se formou em seu rosto e continuou a crescer. Uma biópsia feita na semana anterior ao acampamento revelou que era cancerígeno.

“Eu estava meio preocupado com isso; minha família estava meio preocupada com isso”, disse ele.

Haener disse que a única preocupação é esperar muito tempo para fazer o procedimento necessário e possivelmente permitir que o câncer se espalhe.

“Com esses casos de câncer de pele, se você esperar, a doença se espalha, então preciso cuidar disso”, disse ele.

Haener é o segundo jogador do Saints a ser diagnosticado com uma forma de câncer no ano passado. O tight end Foster Moreau assinou com o time como agente livre no ano passado depois que um exame físico do time revelou sinais de linfoma de Hodgkin. Moreau, 27, anunciou em julho passado que estava em remissão total após passar pelo tratamento após o diagnóstico inicial em março de 2023.

“Sinto que sou muito jovem e saudável para poder ter algo assim surgindo”, disse Haener. “Mas quero cuidar disso e ser responsável sobre isso, obviamente não fazer disso uma distração porque vou ficar bem, tudo vai ser cuidado.”

Haener está atualmente batalhando com o novato Spencer Rattler pela vaga de quarterback reserva atrás de Derek Carr. Os Saints tiveram seu terceiro treino do training camp na sexta-feira, e Haener tem sido um participante completo em todos eles.

O cornerback titular Marshon Lattimore deixou o treino de sexta-feira mais cedo com um problema no flexor do quadril, de acordo com o técnico do New Orleans, Dennis Allen.