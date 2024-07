O quarterback dos Falcons, Kirk Cousins, foi liberado para treinar após lesão no tendão de Aquiles

FLOWERY BRANCH, Geórgia — O quarterback do Atlanta Falcons, Kirk Cousins, recebeu autorização médica para treinar no campo de treinamento, disse o técnico Raheem Morris na quinta-feira.

A temporada de 2023 de Cousins ​​terminou quando ele rompeu o tendão de Aquiles direito na Semana 8. Ele conseguiu treinar com poucas limitações durante os OTAs de primavera e o minicamp. Havia uma dúvida se Cousins ​​conseguiria treinar no training camp, com o potencial de jogadores estarem perto dele e ao redor de suas pernas.

Mas Morris disse que os Falcons estariam “confortáveis” com isso neste momento. Cousins ​​fará a grande maioria dos snaps do primeiro time no acampamento, embora ainda haja pequenas restrições para ele. O primeiro treino do time está marcado para quinta-feira de manhã.

“As limitações para [Cousins]”, você não vai notar”, disse Morris.

Atlanta assinou com Cousins ​​um contrato de quatro anos, US$ 180 milhões, com US$ 100 milhões garantidos. Ele preencheu a maior necessidade do time: quarterback. Os Falcons lutaram na posição na temporada passada com Desmond Ridder e Taylor Heinicke, levando o dono do time Arthur Blank a apelidar o desempenho do QB de Atlanta como “deficiente”.

Cousins, 35, lançou para mais de 4.000 jardas e para 29 ou mais touchdowns nas três temporadas antes da lesão. Ele estava liderando a NFL em passes para touchdown (18) quando caiu em outubro.

Os Falcons também recrutaram um quarterback com a escolha nº 8 no draft de abril: Michael Penix Jr. da Universidade de Washington. Essa foi uma grande surpresa de primeira rodada, considerando a contratação de Cousins.

Morris disse na quinta-feira que Penix dividirá as repetições do segundo time com Heinicke durante o training camp, como fez nas OTAs e no minicamp.