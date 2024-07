O que a extensão de Alex Cora significa para o futuro do Red Sox

Em todo o mundo dos gerentes, alguns dos colegas de Alex Cora esperavam que ele seguisse o exemplo de Craig Counsell e chegasse à agência livre após esta temporada, colocando seus serviços no mercado aberto. E nos últimos cinco meses, parecia que era isso que aconteceria. Em todo o beisebol, isso era dado como certo, e parecia assim também para os envolvidos: quando Cora falou com o dono do Boston Red Sox, John Henry, no início deste ano, havia um entendimento de que, não importa o que acontecesse nesta temporada, qualquer conversa sobre um novo contrato seria adiada para depois deste ano.

Que o Red Sox esperaria fazia sentido, dado o contexto recente. Eles cortaram a folha de pagamento e trouxeram um novo chefe de operações de beisebol em Craig Breslow, o que significa que Cora estava trabalhando para um executivo que não o contratou. Amigos de Breslow se perguntaram como ele trabalharia com Cora, dadas algumas diferenças em suas personalidades.

Cora também tinha motivos para esperar; como um dos homens mais respeitados na posição, ele teve a chance de continuar a aumentar o teto salarial, como Counsell fez ao assinar um contrato de gravação com os Cubs.

Mas Breslow recentemente pediu para Cora encontrá-lo em sua casa, e essa conversa desenvolveu os primeiros passos em direção a um contrato de três anos, US$ 21,75 milhões, que dá a Cora o segundo maior salário para qualquer gerente, atrás de Counsell. Cora, 48, está recebendo o primeiro grande pagamento de sua vida no beisebol, e os colegas que queriam o melhor para Cora ficaram emocionados. “Ele mereceu!”, escreveu um.

Para o Red Sox, a contratação de Cora vai muito além do banco de reservas — sua retenção é um símbolo de credibilidade organizacional para um time que precisa disso. Não importa o que aconteça antes do prazo de troca da próxima semana, a contratação de Cora provavelmente será o movimento mais marcante que o Red Sox fará — e certamente o mais caro.

A extensão também é um endosso da maneira como Cora administra, conectando-se com os jogadores por meio de comunicação constante, independentemente do seu nível de estrelato ou talento. Quando Rafael Devers era um jogador jovem, Cora trabalhou para recompensar seus esforços para melhorar defensivamente, encorajando-o a melhorar seu condicionamento. Ele tem sido um grande apoiador de Jarren Duran, ficando emocionado quando anunciou ao time este mês que Duran havia sido selecionado para o AL All-Star Game. Quando Duran fez um home run no All-Star Game e foi nomeado o MVP, Cora mandou uma mensagem de texto com as mesmas palavras que ele havia dito várias vezes: “Eu te amo”.

Ao falar sobre um desempenho ruim, um erro de um de seus jogadores, ele reconhecerá o problema através do uso da palavra “nós”. “Não fizemos o arremesso. Não fizemos a jogada. Não pegamos a bola. Precisamos melhorar.” Mas isso não quer dizer que Cora seja mole. Seus arremessadores titulares sabem que ser pego no telefone quando se retiram para o vestiário entre os innings é um grande não-não; ele notoriamente colocou Alex Verdugo no banco no ano passado por não se apressar.

Ainda assim, Cora continua popular entre seus jogadores em parte porque ele teve uma série de experiências, boas e ruins: um jogador universitário estrela, um recruta do Los Angeles Dodgers, um regular por alguns anos em LA, então um jogador de meio período. Terry Francona, o ex-gerente do Red Sox, pediu a ele para orientar um jovem jogador de campo interno chamado Dustin Pedroia, e foi assim que Cora se tornou o conselheiro-chefe de um jogador que estava efetivamente pegando rebatidas que poderiam ter ido para Cora. ​​Depois de 14 anos como jogador, Cora trabalhou na televisão para a ESPN, como gerente geral do time Puerto Rico, e então como treinador de banco de AJ Hinch com o Houston Astros.

Após o escândalo de roubo de sinais dos Astros e a suspensão de uma temporada de Cora por sua função, ele abria conversas com jogadores novos no Red Sox tocando nesse tópico de frente. “Ele não deu desculpas”, disse um jogador. “Ele simplesmente assumiu, tirou isso do caminho e seguiu em frente.”

Cora ganhou um campeonato com o Red Sox como jogador em 2007, comandou o time até seu último título em 2018 e, mesmo com as dificuldades do time nas últimas temporadas, ele tem sido uma constante, falando sobre vencer e fazer ajustes em como ele administra e em sua própria vida. No final da temporada passada, Cora começou a correr e falou sobre o quanto ele se sente melhor.

Nesta offseason, o Red Sox fez muito poucas movimentações substanciais (além de contratar Breslow), e o que eles farão no prazo de negociação ainda está para ser decidido. Mas eles têm sido um dos times surpresa do beisebol, subindo mais perto na perseguição do wild-card e mais perto do topo da AL East nas últimas semanas, e agora eles fizeram a primeira grande movimentação do final de julho.

Há muito mais a ser feito para permanecer competitivo: Boston precisa de uma injeção de arremessadores, como demonstrado pela terrível derrota de quarta-feira por 20-7 para o Colorado Rockies; sua rotação é fina e seu bullpen poderia usar um veterano ou dois. “Agora, é Kenley Jansen e um bando de jovens”, disse um avaliador.

No final, o Red Sox pode não chegar aos playoffs este ano, e ainda não está claro se eles farão o tipo de aquisição agressiva de jogadores — “a todo vapor” — que sua base de fãs insatisfeita quer. Mas eles pagaram o máximo de dinheiro do mercado para bloquear seu gerente, e isso importará para uma base de fãs que procura algo para comemorar.