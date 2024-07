O que a extensão de Tua Tagovailoa significa para o QB Miami Dolphins

MIAMI — Pela segunda vez desde que Dan Marino se aposentou, o Miami Dolphins assinou uma extensão de vários anos com um quarterback.

Tua Tagovailoa concordou com um acordo de quatro anos e US$ 212,4 milhões com os Dolphins, que inclui US$ 167 milhões garantidos, fontes confirmaram a Adam Schefter, da ESPN. É o contrato mais rico da história da franquia e o dinheiro garantido é o oitavo maior entre os quarterbacks.

Isso também encerra um impasse de dois dias entre Tagovailoa e a equipe, no qual ele teve participação mínima nos treinos de Miami no campo de treinamento.

Tagovailoa se junta a Ryan Tannehill como os únicos quarterbacks a renovar com Miami desde que Marino se aposentou após a temporada de 1999. Tagovailoa, que os Dolphins selecionaram em quinto lugar geral em 2020, também é o quarto quarterback da classe de 2020 a assinar uma extensão com o time que o recrutou, juntando-se a Joe Burrow, Justin Herbert e Jalen Hurts.

“Acreditamos muito nele. E vocês todos sentem a paixão do (treinador) Mike (McDaniel) por ele quando ele fala sobre ele”, disse o gerente geral do Dolphins, Chris Grier, em fevereiro. “Só nos dois anos em que ele fez, ele cresceu em áreas onde liderou a liga em passes e fez algumas coisas excelentes este ano. E todos nós sentimos que ainda há outro nível que ele pode levar.

“A maneira como ele atacou isso e quer ser ótimo, e a combinação de Mike e o trabalho com isso, essa confiança e crença mútua, achamos que ainda há outro nível que ele pode alcançar.”

Os Dolphins apoiaram publicamente Tagovailoa nos últimos dois anos sob o comando de McDaniel, mas ofereceram sua maior demonstração de fé até agora ao fechar o novo acordo.

Veja como ambos os lados chegaram a esse ponto.

Por que os Dolphins se comprometeram com Tagovailoa?

Tagovailoa não teve destaque durante suas duas primeiras temporadas na NFL, completando 66,7% de seus passes para 4.467 jardas e 22 touchdowns contra 15 interceptações em 2020 e 2021.

Ele floresceu sob o comando de McDaniel ao completar 67,4% de seus passes. O produto do Alabama liderou a NFL em jardas de passe em 2023 com um recorde de 4.624, jogando uma temporada completa pela primeira vez em sua carreira (mais sobre isso depois).

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Seus colegas de draft começaram suas carreiras de forma mais forte, mas os dois primeiros anos de Tagovailoa em Miami foram marcados pela falta de continuidade. Os Dolphins passaram por três coordenadores ofensivos e dois treinadores de quarterbacks nessas duas primeiras temporadas antes de contratar McDaniel em fevereiro de 2022.

Desde a chegada de McDaniel, Tagovailoa lançou para o quarto maior número de jardas de passe (8.172) e quinto maior número de touchdowns (54) na NFL. A classificação de passe de 102,9 e a porcentagem de conclusão de 67,4% de Tagovailoa também estão em segundo e quinto lugar na liga, respectivamente.

Os Dolphins escalaram 25 quarterbacks diferentes desde que Marino se aposentou na virada do século, mas Miami acredita que Tagovailoa é a pedra angular de sua franquia e o recompensou como tal.

Com Tyreek Hill e outros jogadores no time, o ataque dos Dolphins deve ser uma unidade de ponta em 2024 e depois. Foto de Carmen Mandato/Getty Images

Existe algum risco no acordo de longo prazo?

Entrando na temporada de 2023, havia um ceticismo considerável em relação à capacidade de Tagovailoa de se manter saudável por uma temporada inteira — ceticismo que ele enfrentou mudando sua preparação para a offseason.

Tagovailoa ganhou até 102 kg e treinou em um curso de jiu-jitsu para aprender a evitar que sua cabeça batesse no chão, como aconteceu em três ocasiões importantes em 2022. Funcionou, e ele terminou a temporada de 2023 sem nenhuma lesão grave.

Mas enquanto Tagovailoa prosperou dentro da estrutura que McDaniel construiu, ele lutou para criar quando as jogadas falharam. Ele ficou em terceiro lugar na classificação de quarterback quando tentou um passe em menos de 2,5 segundos (78,9). Além de 2,5 segundos, ele caiu para 16º (43,2).

Sua porcentagem de arremessos fora do alvo dobrou em passes que levaram mais de 2,5 segundos para serem lançados, de 11,2% para 22,1%. Considerando seu histórico de concussões, os times não o temem como corredor; ele conseguiu cinco primeiras descidas no chão em 2023, o que o colocou em 41º lugar entre os quarterbacks qualificados.

A precisão e a antecipação de Tagovailoa são seus pontos fortes característicos. Sua habilidade de criação de jogadas fica aquém de alguns de seus pares, como Lamar Jackson, Josh Allen e Patrick Mahomes, mas os Dolphins estão apostando que seus pontos fortes superam suas fraquezas daqui para frente.

Por que demorou tanto?

As negociações deixaram Tagovailoa “ansioso” ao ver o Detroit Lions contratar o quarterback Jared Goff por um contrato de quatro anos, US$ 212 milhões, com US$ 170 milhões garantidos.

O sentimento não diminuiu depois que o Jacksonville Jaguars assinou com Trevor Lawrence uma extensão de cinco anos, por US$ 275 milhões, com até US$ 200 milhões em dinheiro garantido.

Tagovailoa esteve ausente por uma parte do programa de offseason da equipe antes do minicamp obrigatório — do qual ele participou integralmente — e ficou de olho em como o mercado de quarterbacks seria administrado nesta offseason.

“Não sou cego para pessoas que estão na minha posição, que estão sendo pagas”, ele disse. “Estou preocupado com isso? Não estou preocupado com isso, mas houve muita discussão que tivemos. Estamos apenas tentando mover essa coisa na direção certa para que todos possam ser felizes.”

O dinheiro garantido — que acabou sendo $ 167 milhões — do acordo de Tagovailoa pode ter sido um ponto de discórdia durante o processo de negociação, uma fonte da diretoria disse à ESPN em maio. As preocupações com a durabilidade de Tagovailoa eram predominantes na temporada de 2023 (mais sobre isso depois), mas ele jogou todas as 18 partidas pelos Dolphins na temporada passada e aparentemente desmascarou tais preocupações.

Tagovailoa prosperou sob o comando do técnico Mike McDaniel. Foto AP/Matt Rourke

O que isso significa para a janela do Super Bowl dos Dolphins?

Ainda está aberto, mas é hora de capitalizar.

Miami agora tem jogadores ofensivos de primeira linha contratados para o futuro próximo em Tagovailoa, os wide receivers Jaylen Waddle e Tyreek Hill, e o running back De’Von Achane. O ataque mais bem classificado da NFL na temporada passada também adicionou o veterano wide receiver Odell Beckham Jr., bem como os novatos wideouts Malik Washington e Tahj Washington.

O que saber sobre a offseason da NFL de 2024 • Buzz inicial sobre todas as 32 escolhas da primeira rodada

• Projeções e análises do FPI de pré-temporada

• Barnwell: Perspectiva da offseason (ESPN+): AFC | NFC

• Classificação de poder pós-draft: pesquisa 1-32

• Calendário da NFL: previsões, conclusões

• Rascunho: Veja todas as 257 escolhas | Análise de escolha

Com alguns ajustes e um pouco de saúde, a linha ofensiva de Miami é boa o suficiente para dar tempo aos seus armadores de causar impacto.

Defensivamente, os Dolphins têm vários jogadores jovens do núcleo sob controle da equipe, além de um veterano estrela em Jalen Ramsey. Mas o relógio está correndo. Eventualmente, essas estrelas em ascensão precisarão de contratos e o acordo de Tagovailoa acabará por prejudicar a capacidade de Miami de trazer todos de volta ao valor de mercado.

A AFC conta com um grupo de quarterbacks talentosos que Miami precisa superar para chegar ao seu primeiro Super Bowl desde 1984. A equipe acredita que, com Tagovailoa no comando, tem o suficiente para fazer exatamente isso.