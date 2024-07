O que aprendemos com as provas de atletismo dos EUA de 2024

Na última semana e meia, uma Torre Eiffel em miniatura foi posicionada de forma proeminente no campo interno da pista no Hayward Field da Universidade de Oregon. Ela foi embrulhada em material que poderia ser rabiscado com marcadores Sharpie e acabou sendo coberta com autógrafos.

Cada um dos nomes assinados na torre pertencia a um atleta americano de atletismo que, no próximo mês, estará competindo em Paris — as assinaturas mostram simbolicamente ao mundo quem se classificou para os Jogos Olímpicos.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Agora que as seletivas olímpicas dos EUA para atletismo estão concluídas, vale a pena relembrar os nove dias em Eugene, Oregon, que ajudaram a criar o Team USA. As seletivas tiveram sua cota de grandes decepções, recordes mundiais quebrados, vencedores, perdedores e outras surpresas.

Enquanto Sha’Carri Richardson, Noah Lyles, Gabby Thomas e Ryan Crouser fizeram suas esperadas demonstrações de domínio nas eliminatórias olímpicas — e Quincy Wilson, de 16 anos, se tornou uma estrela — outros atletas também ganharam as manchetes.

Aqui estão algumas conclusões importantes de uma semana agitada nas eliminatórias olímpicas de atletismo dos EUA:

Sydney define o tom impressionante

Com duas participações olímpicas já conquistadas, Sydney McLaughlin-Levrone, de 24 anos, está em ótima posição para fazer ainda mais barulho em sua terceira Olimpíada, depois de incendiar as eliminatórias na final dos 400 metros com barreiras no domingo.

Ela já levou o ouro nos Jogos de Tóquio há três anos, correndo para um final de 51,46 segundos no evento. Mas em Paris neste verão, é possível que seus tempos caiam significativamente.

Sydney McLaughlin-Levrone estabeleceu um novo recorde mundial na final dos 400 metros com barreiras femininos nas Eliminatórias Olímpicas. Patrick Smith/Getty Images

No domingo, nas provas, ela surpreendeu a todos que assistiam dentro do oval e por todo o país, quando correu um recorde mundial de 50,65 segundos na final. É possível que ela ultrapasse a marca dos 50 segundos ainda mais — se não ficar completamente abaixo dela — em Paris.

Nenhuma outra mulher conseguiu tempos tão rápidos nos 400 metros com barreiras.

“Só choque. Honestamente, choque”, disse McLaughlin-Levrone ao reagir ao seu tempo após a final de domingo. “Eu não esperava esse tempo.”

Ela já estabeleceu um recorde mundial de 400 metros com barreiras em cinco ocasiões distintas em sua carreira histórica, porém jovem.

Mu sofre de coração partido

A maior surpresa das provas veio na final feminina dos 800 metros. A atual medalhista de ouro olímpica Athing Mu não conseguiu se classificar depois que uma disputa por posição no início da corrida a fez cair e ficar no final de um grupo que ela não conseguiu alcançar.

Mu se levantou, mas perdeu muito terreno e terminou em último.

A jovem de 22 anos apelou mais tarde do resultado, alegando que o contato com um competidor a fez tropeçar e cair. Mas o apelo foi negado.

Athing Mu caiu na marca dos 200 metros da final dos 800 metros femininos. Patrick Smith/Getty Images

Mu chegou aos testes com um pouco de ferrugem da corrida. Ela não participava de uma competição há quase nove meses, passando muito desse tempo lidando com múltiplas lesões no tendão, incluindo uma que sofreu recentemente, no final de abril.

Após sua queda, um vídeo de meados de maio começou a circular mostrando a campeã olímpica andando de scooter em uma pista com a perna esquerda apoiada. Nele, Mu pode ser ouvida dizendo: “Quatro semanas antes das eliminatórias olímpicas, rompi meu tendão. Tão divertido.”

Momentos depois de vencer a semifinal das eliminatórias em 23 de junho, ela fez alusão à sua preparação limitada.

“Perdemos um pouco de treinamento”, Mu disse aos repórteres. “Mas voltamos a ele, e aqui estamos.”

Na mesma sessão de entrevista pós-corrida, Mu foi questionada sobre uma queda separada envolvendo outro corredor bem na linha de chegada de sua semifinal. Ela reconheceu que foi batida e tropeçada durante suas duas primeiras baterias nas eliminatórias, atribuindo tudo ao estilo de competição de curta distância da corrida.

Aos 41 anos, Lolo Jones mostra o que é possível

A última vez que Jones, um talentoso atleta olímpico de verão e inverno, participou de uma seletiva de atletismo, a equipe dos EUA estava se preparando para outra Olimpíada na Europa.

O ano era 2012. Londres era a cidade-sede. Ela acabou se classificando para aquelas Olimpíadas nos 100 metros com barreiras, mas acabou ficando em quarto lugar, perdendo uma medalha.

Nas provas deste ano — a primeira em 12 anos — os objetivos de Jones pareciam um pouco diferentes. Desta vez, ela simplesmente queria ser um exemplo para jovens aspirantes olímpicos do que pode ser possível para eles.

“Às vezes você sente que seu mundo acabou na casa dos 20 se você não entrar em um time”, disse Jones. “Espero mostrar a eles algo como, ‘Você ainda pode estar na casa dos 40 e ser bom o suficiente para se qualificar para as eliminatórias olímpicas.

“E espero que alguém depois de mim seja bom o suficiente para jogar na casa dos 40. A ciência do esporte está melhorando.”

Lolo Jones competiu nos 100 metros com barreiras femininos aos 41 anos. Patrick Smith/Getty Images

Após uma série de competições em março e abril, Jones se classificou para as eliminatórias olímpicas de atletismo no Drake Relays, em Iowa.

Um mês depois que sua marca de 13,10 segundos garantiu sua vaga em Eugene, Jones se machucou. Seus dois tendões sofreram lesões que persistiram até o dia anterior à bateria preliminar de suas provas.

A dor era tão forte que ela só conseguiu superar um dos 10 obstáculos que encontrou no caminho durante o treino do dia anterior.

“Foi um milagre Hail Mary, parte do Mar Vermelho”, disse Jones após a chegada em 14,86 segundos em sua bateria de abertura. “O que você esperava? Tenho quase 42 anos.

“Mas olha, o que eu corri foi um dos meus tempos mais lentos do ano. Eu corri mais rápido. Então eu não quero que as pessoas pensem que isso é o que uma pessoa de 40 e poucos anos pode fazer. Eu estava na casa dos 13 e estava no ritmo para correr 12 segundos, e eu simplesmente me machuquei. E não é uma lesão devido à idade avançada. É uma lesão que eu tenho o tempo todo como um corredor de barreiras.”

Jones disse que superou duas rupturas de grau 2 no tendão da coxa e uma cãibra séria nas duas semanas anteriores aos testes.

“Então, na verdade, sou muito grata a todos que torceram por mim”, disse Jones, começando a chorar enquanto discutia uma ovação para ela durante as apresentações. “Faz tanto tempo que pensei que as pessoas tinham esquecido. Significa muito para mim que as pessoas se lembrem ou gritem meu nome porque eu estava apavorada naquela linha de largada.

“Para mim, cruzar a linha de partida e superar todos os 10 obstáculos foi uma grande vitória.”

Na semifinal, um dia depois, Jones correu 14,50 segundos, não conseguindo se classificar para a final.

Expectativas olímpicas terminam em decepção

Vitórias e qualificações escaparam a vários atletas que eram esperados como medalhistas olímpicos em Paris.

Entre eles estavam o velocista de 100 metros mais bem classificado do mundo, Christian Coleman, a veterana saltadora de barreiras Nia Ali e o saltador com vara KC Lightfoot. Ali e Lightfoot já foram às Olimpíadas antes, e Coleman ganhou medalhas de ouro no palco do campeonato mundial.

Lightfoot, o recordista americano, não conseguiu avançar da primeira rodada.

Para Ali, um quarto lugar na final dos 100 metros com barreiras selou seu destino. Ela ficou a apenas 0,06 segundos do tempo compartilhado pelas corredoras olímpicas Alaysha Johnson e Grace Stark. Ambas terminaram atrás da vencedora da corrida Masai Russell, que correu em 12,25 segundos.

Quanto a Coleman, ele deixou Eugene de mãos vazias em seus eventos individuais, o que serve como um testamento para a profundidade do talento entre os velocistas americanos. Ele foi o quarto mais rápido nas finais masculinas de 100 e 200 metros.

Os três primeiros colocados se classificam para Paris.