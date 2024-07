O que assistir na Convenção Nacional Republicana de 2024

CNN

Depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato na Pensilvânia, Donald Trump estará na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee esta semana para aceitar sua terceira indicação presidencial consecutiva do Partido Republicano.

Uma reunião já marcada por um tipo de incerteza, com a escolha de Trump para vice-presidente ainda um mistério, agora acontecerá sob a sombra de um dos atos mais chocantes de violência política da história moderna dos Estados Unidos.

Não está claro qual efeito o derramamento de sangue terá no que era esperado ser uma semana de pompa e discursos no horário nobre projetados para fazer o melhor caso do GOP para Trump e uma maioria republicana no Capitólio. Trump, no entanto, já prometeu que o show continuará – no Fiserv Forum e no Wisconsin Center District, campus do centro de convenções de Milwaukee – e que ele está “ansioso para falar com nossa Grande Nação esta semana de Wisconsin”.

Aqui estão seis coisas para observar:

Muitas das questões que antecederam a tentativa de assassinato de sábado à noite desapareceram em grande parte enquanto Trump, o presidente Joe Biden e seus respectivos aliados se apressam para adaptar suas campanhas ao novo cenário.

Ainda não está claro como essa disputa foi alterada, mas o que começa na segunda-feira com a chamada dos delegados e termina na quinta-feira à noite com o discurso de aceitação da nomeação do ex-presidente, marca claramente o início de algo novo e tenso.

O retorno de Trump ao palco, que pode ocorrer no início da semana, e sua retórica no pódio darão o tom tanto para os meses finais da campanha presidencial quanto para o futuro próximo da política americana. O ex-presidente tem sido, até agora, contido em sua resposta à tentativa de assassinato. Outros membros de seu partido não o fizeram, com alguns sugerindo imediatamente — sem evidências — que o suposto atirador foi levado a agir por retórica de campanha acalorada.

A liderança da campanha de Trump também disse, em um memorando de domingo, que não tolerará retórica violenta.

A forma como o provável candidato republicano decide traduzir seus sentimentos pode desencadear uma explosão de pólvora já existente – ou, se ele tentar diminuir a temperatura, aumentar ainda mais o enigma para seus rivais, que não têm certeza de como – e quando – retomar sua campanha contra Trump.

Por enquanto, porém, a bola está do lado do ex-presidente.

O presidente do Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, disse aos repórteres no domingo que, até o momento, não há grandes mudanças previstas para a convenção ou sua programação.

“Se eles fizessem alguma mudança, haveria uma razão para isso, mas não vemos nenhuma razão para isso agora”, disse Schimming.

A escolha de vice-presidente de Trump ainda está programada para falar na quarta-feira, seguida por Trump na quinta-feira. A lista de palestrantes não mudou.

Schimming disse que falou com o presidente do RNC, Michael Whatley, no início do dia e que “tudo para a convenção está indo conforme o planejado”.

“Temos dezenas e dezenas de palestrantes que falarão não apenas para as pessoas aqui, mas para pessoas em todo o país e em todo o mundo sobre o que Donald Trump vai trazer para este país”, continuou Schimming. “Queremos tornar a América grande novamente, e a maneira de fazer isso é ter uma convenção unificada aqui em Milwaukee.”

A decisão foi tomada, disse Trump recentemente, “na minha mente”. Mas para quase todos os outros, continua sendo um mistério.

A CNN relatou anteriormente que a campanha de Trump viu segunda-feira, 15 de julho, como seu prazo final para nomear um companheiro de chapa. Esse é, claro, o primeiro dia da convenção. O potencial para uma revelação feita para a TV está lá – e provavelmente se resume a três pessoas: o governador de Dakota do Norte, Doug Burgum, o senador da Flórida, Marco Rubio, e o senador de Ohio, JD Vance.

O cronograma, no entanto, pode ser desviado pela chocante tentativa de assassinato de Trump neste fim de semana na Pensilvânia. O ex-presidente, antes do comício do Condado de Butler, estava usando o anúncio como uma ferramenta para atrair doadores de pequeno valor e atenção da mídia. Ambos estão agora profundamente sintonizados, não importa quem Trump escolha para a chapa, possivelmente mudando seu cálculo.

A campanha de Trump disse anteriormente que seu “principal critério na seleção de um vice-presidente é um líder forte que será um grande presidente por oito anos após seu próximo mandato de quatro anos terminar”. Isso descarta Burgum, o único cidadão idoso no trio de favoritos? Rubio e Vance são mais jovens, mas a descrição do cargo pode ser diferente hoje do que era ontem.

Uma evidência de que a escolha estava, no mínimo, se aproximando? De acordo com cópias dos convites, a equipe de Trump agendou dois grandes eventos de doadores durante a semana do RNC em Milwaukee, apresentando seu companheiro de chapa ainda desconhecido.

A melhor pergunta aqui talvez seja: Trump e sua equipe MAGA querem conquistar os republicanos indecisos que, por exemplo, votaram na ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, nas primárias do Partido Republicano?

Eles querem os votos, é claro, mas o que está menos claro é se o ex-presidente e a atual liderança do GOP estão dispostos a amenizar sua mensagem em um esforço para atrair eleitores moderados e suburbanos. Para esse fim, Haley foi de fato convidado a falar.

Como o partido, de forma mais ampla, aborda questões polêmicas como o aborto é mais um ponto de interrogação. O ex-vice-presidente Mike Pence, um conservador social, já expressou preocupação com uma postura muito branda. Os democratas, para todas as outras questões em jogo, estarão esperando por algum fogo e enxofre de conservadores como o candidato a governador da Carolina do Norte, Mark Robinson.

Um punhado de rivais que viraram apoiadores de 2024 estão programados para falar. Entre eles: o governador da Flórida, Ron DeSantis, cuja campanha fracassou após uma exibição em segundo lugar em Iowa.

Outros candidatos de 2024, incluindo o senador da Carolina do Sul Tim Scott e Burgum, que se alinharam estreitamente a Trump e estão na lista de possíveis escolhas para vice-presidente, também devem estar presentes.

Convenções presidenciais são geralmente voltadas para atingir – via televisão – o espectro mais amplo possível de eleitores em potencial. Trump, no entanto, está mais inclinado a cutucar seus rivais políticos do que oferecer a eles um ramo de oliveira.

Há quase 10 anos, desde que entrou na arena presidencial em 2015, estrategistas políticos e especialistas têm se perguntado se Trump — primeiro como candidato, depois como presidente e agora, novamente, como candidato — poderia aparar as arestas mais ásperas de sua persona em uma tentativa de atrair eleitores indecisos.

Ele fez isso, ocasionalmente, por breves períodos de tempo. Esse tem sido seu tom desde a tentativa de assassinato. Qual caminho ele escolherá para esta convenção – e se ele e seus aliados conseguirão mantê-lo por uma semana inteira – é mais difícil de prever.

A família está muito mais em foco.

Em 2016, todos os filhos de Trump falaram na convenção e foram, em grande parte, vistos como validadores de olhos brilhantes de sua candidatura. Quatro anos depois, eles adotaram um tom mais agressivo.

Desta vez é mais difícil de definir. As palavras deles também ganharão mais significado, já que os republicanos olham para o círculo mais próximo de Trump em busca de orientação sobre como reagir ao tiroteio na Pensilvânia.

A visão pública de Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump e Tiffany Boulos (nascida Trump) mudou nos últimos oito anos. Os filhos mais velhos de Trump surgiram como apoiadores vocais de sua política de direita. Sua nora, Lara Trump, agora é a copresidente do Comitê Nacional Republicano. Embora Ivanka, que trabalhou na Casa Branca de Trump, e Tiffany tenham sido mais quietas, ambas devem estar em Milwaukee.

Assim como a ex-primeira-dama Melania Trump, embora não esteja claro se ela falará. Ela divulgou uma longa declaração após o comício da Pensilvânia pedindo aos americanos que “se elevem acima do ódio, do vitríolo e das ideias simplistas que incendeiam a violência”.

A ex-primeira-dama manteve-se discreta durante a última campanha do marido, tendo comparecido a apenas duas aparições públicas desde que Trump lançou sua terceira candidatura presidencial — o início de sua campanha em novembro de 2022 em sua casa em Mar-a-Lago e uma breve aparição em março, quando acompanhou Trump para votar nas primárias presidenciais da Flórida.

Mais recentemente, ela anunciou que seu filho, Barron Trump, de 18 anos, não será delegado à convenção, apesar de ter sido eleito para o cargo na Flórida.

Trump se distanciou publicamente do Projeto 2025, um projeto conservador de longo alcance, de 900 páginas, para o próximo presidente republicano expurgar e refazer o governo federal e implementar novas restrições.

No entanto, esse projeto se tornou o ponto focal dos ataques democratas sobre como seria um segundo mandato de Trump — e por um bom motivo: Steve Contorno, da CNN, descobriu que pelo menos 140 pessoas que trabalharam no governo Trump tiveram participação no Projeto 2025, incluindo mais da metade das pessoas listadas como autores, editores e colaboradores do “Mandate for Leadership”, o extenso manifesto do projeto para reformar o poder executivo.

O fato de Trump e seus aliados abordarem o Projeto 2025 ou suas propostas politicamente mais incendiárias, que certamente aparecerão em anúncios democratas neste outono, pode oferecer uma prévia de grande parte do restante da campanha.

Trump atraiu seguidores devotados dos membros mais conservadores de seu partido — e lhes deu uma vitória que buscavam há décadas quando a maioria conservadora da Suprema Corte, com três juízes nomeados por Trump, anulou as proteções nacionais ao aborto de Roe v. Wade.

Mas ele tentou se distanciar dessas figuras e manter distância de suas convicções políticas à medida que se aproxima de uma eleição geral na qual precisará conquistar eleitores moderados dos subúrbios, com pouco apetite por guerras culturais conservadoras.

Outro exemplo: O painel encarregado de elaborar e produzir uma plataforma para o Comitê Nacional Republicano adotou um documento reduzido que suavizou a linguagem sobre aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse documento será levado à convenção desta semana.