O que está reservado para a única escolha defensiva dos Patriots?

FOXBOROUGH, Massachusetts — Reflexões e notas rápidas sobre o New England Patriots e a NFL:

1. Offseason mais desequilibrada: Após um treino nesta primavera, o cornerback novato Marcellas Dial Jr. reconheceu a posição única em que se encontra entre as escolhas do draft dos Patriots.

“Ser o único jogador defensivo é loucura”, disse ele.

A observação de Dial reflete um dos principais temas da offseason dos Patriots sob o novo regime do vice-presidente executivo de pessoal de jogadores Eliot Wolf e do técnico Jerod Mayo. Considere o seguinte:

As sete escolhas de draft dos Patriots no ataque foram as mais altas da liga. Os Cardinals e os Jets foram os próximos (seis cada).

Os Patriots e os Bears foram os únicos times a selecionar apenas um jogador defensivo no draft (Chicago teve apenas cinco seleções gerais e usou uma em um apostador).

A disparidade de mais seis escolhas ofensivas no draft contra uma escolha defensiva no draft foi facilmente a maior da liga, seguida pelos Jets (mais quatro, com suas cinco principais seleções todas no ataque).

Além disso, dos aproximadamente US$ 233 milhões que eles gastaram no valor base dos contratos de agentes livres, aproximadamente US$ 138 milhões foram para jogadores ofensivos. E isso não inclui extensões para o running back Rhamondre Stevenson (US$ 17 milhões garantidos) e o center David Andrews (US$ 8 milhões garantidos), pois eles já estavam sob contrato para 2024.

A mudança decisiva dos Patriots em direção a uma infusão de jovens no ataque — após uma temporada em que ficaram empatados em último lugar na NFL em média de pontos por jogo (13,8) — é um tópico oportuno para ser destacado neste momento mais lento do calendário da NFL, com os novatos não programados para se apresentarem no campo de treinamento até 19 de julho, seguidos pelos veteranos em 23 de julho.

Os Patriots vêm de uma campanha de 4-13, com baixas expectativas externas de serem concorrentes, mas sua abordagem na offseason — liderada pelas adições do quarterback Drake Maye (primeira rodada) e do wide receiver Ja’Lynn Polk (segunda rodada) — desperta a promessa de uma nova direção.

Mayo disse anteriormente que os Patriots não teriam chegado a tais extremos ofensivos se não sentissem um alto grau de confiança na defesa altamente cotada, que retorna praticamente intacta e inclui as principais escolhas do draft de 2023: Christian Gonzalez (primeira rodada), Keion White (segunda rodada) e Marte Mapu (terceira rodada).

Então não é de se espantar que Dial, uma escolha de sexta rodada da Carolina do Sul (nº 180), possa ter se sentido como um outlier entre seus colegas de classe do draft às vezes nesta primavera. Ele se junta a uma defesa lotada, o que significa que ele terá que lutar por uma vaga no elenco, mas seu ex-coordenador defensivo, Clayton White, alertou para não contá-lo.

“Ele tem o tamanho, a força e a velocidade para jogar naquele nível”, disse White, que entra em seu quarto ano com os Gamecocks e dá créditos ao técnico de defesa de longa data Torian Gray por seu trabalho com Dial, de 1,80 m e 86 kg.

“Mas o mais importante, eu acho que ele traz os intangíveis e a vontade. Ele é um ótimo cara de vestiário, ótimo jogador de equipe e ótimo jogador de times especiais também.”

Dial, 23, era um dos poucos jogadores defensivos que os Patriots tinham como alvo ao entrar no draft, hospedando-o em uma de suas 30 visitas designadas no Gillette Stadium. Mas o time tinha uma grande lacuna em suas escolhas, então, após selecionar o recebedor da Flórida Central Javon Baker na quarta rodada (nº 110), eles esperaram 70 seleções esperando que o nome de Dial não fosse chamado até que estivessem no relógio novamente.

Mayo disse que os Patriots gostam da versatilidade de Dial, que apareceu ao longo de três temporadas na Carolina do Sul, nas quais ele jogou em 38 jogos (29 como titular). Os Gamecocks também tinham as futuras escolhas do draft da NFL Cam Smith (Dolphins, segunda rodada de 2023) e Darius Rush (Colts, quinta rodada de 2023) como cornerback, então Dial inicialmente jogou no slot antes de se mudar para fora.

White disse que o QI de Dial no futebol cresceu ao longo de seus três anos, citando sua interceptação no quarto período em uma vitória sobre o número 7 Clemson no final da temporada de 2022 como um exemplo.

Como parte do esquema Cover 4 dos Gamecocks, os cornerbacks têm uma responsabilidade adicional de fazer as verificações corretas, com foco em alavancas baseadas em divisões de recebedores. Na jogada, Dial se alinhou em frente ao tight end Davis Allen de Clemson, processou a formação ofensiva e deu um pequeno passo para a lateral para se proteger contra a rota de fade RPO. Essa foi precisamente a rota que Clemson tentou capitalizar, com Dial registrando facilmente uma interceptação, uma de suas três escolhas de carreira.

“Foi uma grande jogada que nos deu ímpeto para vencer Clemson pela primeira vez em sete anos”, disse White. “Foi algo que ele não teria conseguido processar no primeiro ano.”

Dial agora se junta a uma posição de cornerback encabeçada pelo veterano de nove anos Jonathan Jones e Gonzalez, a escolha de primeira rodada do ano passado. Marcus Jones, a escolha de terceira rodada de 2022, é um dos principais concorrentes para jogar no slot, enquanto as escolhas de sétima rodada de 2023 Alex Austin e Isaiah Bolden e a aquisição de waiver-wire de 2023 Marco Wilson e o veterano de quatro anos Shaun Wade estão entre outros competindo para conquistar papéis.

Dial disse que não poderia estar mais grato pela oportunidade, uma referência à sua experiência de superação após frequentar o Georgia Military College, vindo da Woodruff (SC) High School.

Ele também poderia estar se referindo à abordagem de offseason dos Patriots. Com títulos fortemente voltados para a juventude no ataque, não há muitas oportunidades para novatos na defesa.

2. Opinião de Ninko: O ex-linebacker dos Patriots, Rob Ninkovich, disse em uma entrevista que gostou da extensão de três anos do time para Jahlani Tavai (valor base de US$ 15 milhões, valor máximo de US$ 21 milhões) por dois motivos principais: o papel de Tavai e a mensagem que ele envia no vestiário:

“Eu amo a energia dele. Ele joga duro. Você precisa de um cara assim que pode fazer várias coisas, mas também colocar todo mundo nos lugares certos. Ele está neste sistema há tempo suficiente para entender seu papel tão bem que pode ajudar os outros. … Ele e Bent [Ja’Whaun Bentley] tendo jogado juntos pelos últimos três anos, é uma boa coisa continuar assim. Acho que ele tem um teto mais alto e isso pode logo se tornar um contrato subvalorizado.”

“É também uma questão de apreciação por um jogador que teve um bom desempenho. Gosto do que fizeram com ele e com David [Andrews]o que é algo que não tenho certeza se teria acontecido antes deste ano. Isso diz aos caras mais jovens que se vocês abordarem da maneira certa, como eles fizeram, essa é a recompensa que pode ser.”

3. Dugger permanece local: A maioria dos jogadores dos Patriots deixa a área nas semanas antes do training camp, frequentemente retornando para suas cidades natais, mas o safety Kyle Dugger não está entre o grupo. Dugger continuou a aparecer no Gillette Stadium. Os Patriots naturalmente gostariam de ver a escolha da segunda rodada de 2020 se elevar a um papel de liderança após contratá-lo para uma extensão de quatro anos e US$ 58 milhões nesta offseason.

4. Mudança de agente de Uche: O pass rusher dos Patriots, Joshua Uche, que renovou em março com um contrato de um ano e US$ 3 milhões, trocou de agente. De acordo com documentos da NFL Players Association, Uche agora está de volta com Drew Rosenhaus, que o representou inicialmente ao sair da Universidade de Michigan quando os Patriots selecionaram Uche na segunda rodada do draft de 2020. Rosenhaus também representa o veterano defensive tackle Davon Godchaux, que está pressionando o time a refazer seu contrato.

5. Você sabia?: Tavai jogou 74% dos snaps defensivos dos Patriots na temporada passada e 78% dos snaps de times especiais. Ele é o único jogador da NFL na última década a jogar pelo menos 70% dos snaps de times especiais de seu time e pelo menos 70% dos snaps de seu time no ataque ou na defesa em uma temporada.