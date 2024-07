O que foi dito no palco nos segundos após Trump ter sido baleado

CNN

—



Momentos depois de ser baleado em um comício em Butler, Pensilvânia, no sábado, o ex-presidente Donald Trump foi visto com sangue na orelha e na bochecha enquanto era levado às pressas para fora do palco.

O áudio revela como a cena caótica se desenrolou do ponto de vista de Trump e daqueles envolvidos em sua busca por segurança.

Trump estava no meio de uma fala quando vários tiros foram disparados. Ele tapa a orelha e se abaixa enquanto agentes do Serviço Secreto o cercam. “Abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se”, diz um deles. Outro tiro soa e uma mulher grita.

Aqui está uma transcrição do áudio do tiroteio e das consequências no pódio com Trump e membros do Serviço Secreto, começando logo após as 18h (horário do leste dos EUA) no sábado:

18:11:33: Tiros são disparados.

18.11:34: Trump toca o lado direito do rosto.

18:11:35: Trump se protege enquanto agentes correm para o pódio.

Agente masculino 1: “Abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se.”

Mais tiros foram ouvidos enquanto Trump era cercado por agentes.

18:11:41: Agente feminina: “O que estamos fazendo, o que estamos fazendo.” “Para onde estamos indo…”

Homem gritando indistintamente.

18:11.50: Tiro, então mulher grita.

18:11:58: Agente masculino 2: “Vá até o sobressalente, vá até o sobressalente.”

18:12:00: O agente masculino 3 diz algo como: “Mova-se para o sobressalente, espere, espere, quando estiver pronto, em você.”

(“Spare” refere-se a uma limusine reserva.)

18:12:01: Agente masculino 2: “Pronto”

18:12:02: Agente masculino 3: “Mova-se!”

18:12:03: Agente masculino 2: “Para cima!”

18:12:03: Agente masculino 3: “Mova-se!”

18:12:04: Agente masculino 4: “Vai, vai, vai.”

18:12:06: Agente masculino 2: “O Gavião Arqueiro está aqui.”

18:12:06: Agente feminina 1: “O Gavião Arqueiro está aqui, indo para o espaço livre.”

(“Hawkeye” é o codinome da equipe de contra-ataque.)

18:12:09: Agente masculino 4: “Poupe, prepare-se, poupe, prepare-se.”

18:12:10: Agente masculino 2: “Você está pronto?”

18:12:16-21: Agentes: “Atirador abatido, atirador abatido, podemos avançar?”

18:12:21: Agente masculino: “Atirador abatido. Estamos prontos para nos mover.”

18:12:22: Agente feminina: “Estamos claros?”

18:12:23: Agentes: “Estamos limpos, estamos limpos, estamos limpos.”

18:12:23: Agente masculino: “Vamos, vamos.”

Os agentes começam a se levantar, levantando Trump.

18:12:33:Trump: “Deixe-me pegar meus sapatos, deixe-me pegar meus sapatos.”

18:12:35: Agente masculino 2: “Peguei você, senhor, peguei você, senhor.”

18:12:36: Trump: “Deixe-me calçar os sapatos.”

18:12:37: Outro agente masculino: “Espere aí, sua cabeça está sangrando.”

18:12:39: Agente masculino 2: “Senhor, temos que ir para o carro, senhor.”

18:12:42: Trump: Deixe-me pegar meus sapatos.”

18:12:43: Agente feminina: “OK, [inaudible].”

18:12:47: Trump: “Espere, espere, espere” e então levanta o punho para a multidão. Ele murmura “lute” três vezes – um movimento recebido com aplausos pela multidão.

18:12:54: Agente: “Temos que nos mudar, temos que nos mudar.”