O que o repórter da CNN viu no chão quando Trump foi atacado

A repórter da CNN Alayna Treene cobre Donald Trump e estava em seu comício em Butler, Pensilvânia, quando tiros foram disparados no sábadoEla falou com Zachary Wolf, da CNN, sobre o que viu.

ÁRVORE: Honestamente, seria um comício típico, como qualquer outro. Já fui a – nem consigo contar, mais de 20 – a maioria dos comícios de Donald Trump desde que ele lançou sua terceira candidatura, e foi uma cena como qualquer outra.

Há muita presença de segurança.

As pessoas costumam comentar: “Ah, você tem que estar seguro, tenha cuidado”. E muitas vezes sinto que estar em um comício é um dos lugares mais seguros, porque sempre há muito Serviço Secreto. Há policiais locais no local. Você tem que passar por vários mags (magnetômetros). Eles têm opções muito limitadas do que você pode trazer. Com a CNN, também temos segurança para nós mesmos, dada a natureza divisiva da política agora. Então foi notável para mim ver o que aconteceu.

Quando os tiros começaram, estávamos no riser. Estamos no meio da multidão. Normalmente há uma grande multidão, e então estamos acima deles. Os risers são elevados. Estamos sobre a multidão para que possamos ver. Estamos alinhados com o palco, e talvez a 100 metros do palco.

Tínhamos acabado de entrar ao vivo bem no início das 18h e tínhamos começado a ouvir Donald Trump. Então, alguns minutos depois do discurso dele, ouvimos o pop, pop, pop. Do meu ponto de vista, era do lado esquerdo do palco. Era do ombro direito de Donald Trump.

No começo, pensei que eram fogos de artifício. Eu não tinha ideia do que era. Todo mundo estava olhando, pelo menos de onde eu estava, tipo, ‘O que foi isso?’

E você podia ver Donald Trump. Ele estava se referindo a um gráfico mostrando alguns números de fronteira durante sua administração. E você podia vê-lo, seu rosto olhando naquela direção também, tipo, ‘O que foi isso?’ antes de ele tocar sua orelha e cair no chão.

De uma direção do palco, à sua direita, era onde podíamos ouvir os tiros. Mas então, no lado esquerdo do palco, havia um trator verde, e depois da primeira rodada de tiros, dos estrondos que ouvimos, acredito que ele atingiu o trator ou algo no trator, porque imediatamente surgiu essa nuvem. Todo o vapor saiu do outro lado, o lado oposto do palco. Quando conversei com as pessoas no chão, elas disseram que acreditavam que as balas atingiram algo no caminhão que fez o vapor sair.

No começo, lembro de pensar: ‘Isso faz parte do programa? O que está acontecendo?’

E então, é claro, ouvimos todos gritando. Imediatamente, virou um caos absoluto. O Serviço Secreto nos mandando deitar no chão. Meu segurança subiu no palco e me agarrou. Ele disse que precisávamos ficar embaixo dos palcos e me puxou para baixo, e basicamente me jogou no chão e então colocou seu corpo em cima do meu. E eu lembro, eu estava tipo, preciso levantar e ver o que estava acontecendo. Mas ele estava me segurando e outras pessoas ao meu redor, apenas dizendo, não podemos nos mover. Fiquem abaixados. Fiquem abaixados. E então pudemos ver as pessoas começando a aplaudir, e eu espiei por baixo dos palcos. E foi quando Donald Trump começou a se levantar com o Serviço Secreto ao redor dele e colocando seu punho no ar e sendo escoltado para fora do palco. E foi quando rastejamos de volta, e eu voltei para os palcos para descobrir o que estava acontecendo e o que fazer a seguir.

Ao entrevistar vários dos participantes, muitos dos quais estavam nas arquibancadas atrás dele, alguns que estavam em uma das primeiras fileiras, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Todos ficaram atordoados, inclusive eu. Acho que ninguém esperava que algo assim acontecesse.

Eu estava falando com meu produtor hoje mais cedo. Às vezes você vai a esses comícios, você vai a tantos, é a mesma coisa. Você está apenas esperando para ouvir o que Donald Trump tem a dizer. Mas nunca em um milhão de anos esperaríamos uma tentativa de assassinato como essa. É algo que eu acho que nunca passaria pela nossa cabeça, porque você sempre se sente tão protegido com a quantidade de policiais e do Serviço Secreto no local. Todos com quem falei que estavam lá, incluindo as pessoas nas arquibancadas atrás deles, não tinham ideia.

O local era dentro desse parque de diversões, todo gramado. Você tinha uma grande multidão, o cercado de imprensa com os risers ficava no meio da multidão, e então você tinha o palco na nossa frente. Mas havia uma cerca, uma cerca de arame, cercando tudo, mantendo o comício dentro. E as pessoas próximas à cerca, mais próximas do prédio onde o atirador estava, algumas pessoas ali tinham notado e visto que havia um atirador, e elas estavam gritando. E então, você sabe, os tiros começaram logo depois disso.

Mas as pessoas com quem conversei que estavam atrás dele tiveram uma reação parecida com a minha: “Será que foram fogos de artifício?”

Entrevistei um homem, Joseph Meyn, ele disse a mesma coisa. A princípio, ele pensou que poderiam ser fogos de artifício. “Será que isso pode fazer parte do programa?” Uma mulher com quem falei hoje — o nome dela era Renee — ela estava dizendo que estava diretamente atrás de Donald Trump, nas arquibancadas atrás dele, e ela disse que não entendeu realmente o que estava acontecendo até ver Donald Trump cair. E foi aí que ela pensou: “Nossa, você tem que descer. Algo muito ruim está acontecendo.”