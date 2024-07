O que vem a seguir para Biles, Lee e a equipe olímpica de ginástica dos EUA?

PARIS — Não agora. Não de novo.

Por vários minutos inquietantes durante a qualificação da equipe feminina no domingo, parecia que Simone Biles estava machucada e poderia não continuar a competição. Ela começou o encontro com uma performance espetacular ancorando a primeira rotação na trave, mas interrompeu seu aquecimento no solo, dizendo que “sentiu algo” na perna esquerda após acertar um de seus passes de queda homônimos. Três anos após uma lesão mental afastar Biles em Tóquio, ela novamente deixou a arena brevemente com um médico da equipe de ginástica dos EUA e conversou com seus treinadores. Mas desta vez, ela voltou ao chão com o tornozelo esquerdo e a panturrilha fortemente enfaixados e continuou o encontro.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Não estou no chão. Não sei o que está acontecendo”, disse a atleta olímpica de 2008 e líder estratégica da equipe, Chellsie Memmel, após o encontro e antes de ter a chance de falar com Biles. “Foi difícil ver isso acontecer, e no maior palco do mundo. Não consigo nem imaginar como ela estava se sentindo. Mas confio em Simone, confio em sua equipe médica e confio nela e em seus treinadores para tomar a melhor decisão para ela.”

A treinadora de Biles, Cecile Landi, disse que Biles, 27, sentiu dor na panturrilha pela primeira vez há duas semanas, mas isso não a incomodou novamente até seu aquecimento de solo no domingo. Seu diagnóstico não está claro, mas era óbvio para qualquer um na arena ou assistindo de casa que ela estava sentindo desconforto, embora Landi tenha dito que Biles nunca pensou em se retirar do encontro.

E apesar da dor, ela ainda fez coisas de Simone Biles — como ancorar a escalação, executar a rotina mais difícil do mundo e ganhar a maior pontuação do dia no evento.

UAU. 😲 Não há palavras para Simone Biles. #OlimpíadasDeParis 📺: NBC, E! e Peacock foto.twitter.com/sOWzVez7dL — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

Então, apesar de mancar durante o aquecimento do salto — e, em um momento, engatinhar (enquanto ria e brincava com suas companheiras de equipe) — ela conseguiu o salto mais difícil do mundo, o Biles II, e obteve impressionantes 15,8 e a maior pontuação da competição. (Sua pontuação nos dois saltos foi 15,3 e também foi a melhor da qualificação.)

O PODER no cofre de Simone Biles. 💥 📺 #OlimpíadasDeParis na NBC e Peacock foto.twitter.com/rBoKiBfEul — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 29 de julho de 2024

Landi disse que a perna de Biles começou a melhorar na rotação final da equipe nas barras assimétricas, onde a campeã olímpica geral de 2016 obteve a nona maior pontuação do dia e perdeu a final das barras por uma posição. Ela liderou a qualificação geral com 59.556 e se classificou para três das quatro finais do evento.

“Ela é incrível”, disse Memmel. “Ela é uma ginasta e pessoa extraordinária, e o que ela conseguiu fazer, enquanto lidava com dor — ou algo assim — na perna, foi extraordinário. Ela competiu como treina. Ela fez seu trabalho. Estou surpreso? Não.”

Biles lidera o Team USA na final de terça-feira, e depois vai para as finais do evento geral e individual. Aqui está o que saber antes do início da competição por medalhas.

As mulheres dos EUA ainda são as favoritas ao ouro por equipe

As performances de domingo estavam longe de serem impecáveis. Houve nervosismo na trave e muitos erros no chão. Mas todas as equipes cometeram erros, e a competição de qualificação é o momento de cometê-los. Houve muita coisa boa para tirar das performances de domingo também. Risque isso: muita coisa ótima.

Os EUA tiveram três dos quatro melhores atletas do geral, mas por causa da regra de dois por país, apenas Biles e a atual campeã olímpica do geral, Suni Lee, competirão na final do geral na quinta-feira. Lee superou seu companheiro de equipe Jordan Chiles por menos de um décimo de ponto na classificação geral.

Jordan Chiles é AQUELA garota. 💯 📺 #OlimpíadasDeParis na NBC e Peacock foto.twitter.com/hm9dhxUORz — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 29 de julho de 2024

Isso significa que o Time EUA entrará em Bercy na terça-feira com muita confiança. E considere isto: apesar de não ter um encontro perfeito, os EUA ainda se classificaram mais de cinco pontos à frente da segunda colocada Itália e mais de 10 pontos à frente do quinto colocado Japão. Com o formato de três para cima, três contagens de terça-feira, os erros serão mais custosos, mas as chances são de que eles cometam menos deles. “Obviamente, há algumas coisas nas quais precisamos trabalhar”, disse Memmel, “mas estamos em um bom lugar”.

Na terça-feira, Biles e Chiles estão programados para competir em todos os quatro eventos; Lee nas barras, trave e solo; e Carey no salto.

Jade Carey se recuperará para a equipe de terça-feira e para as finais do salto de sábado

O pai (e treinador) de Carey, Brian, tem uma filosofia sobre como ele aborda o cronograma de treinamento de sua filha que, no ano passado, assumiu um significado ainda maior na vida dela. “Ele diz: ‘O plano está no lápis'”, disse Carey à ESPN no início deste mês. “Ele sabe que se houver um plano escrito e eu não o cumprir, serei muito duro comigo mesmo. Então, ele me lembra que se eu não me sentir bem naquele dia, podemos apagá-lo e fazer outra coisa.” Em outras palavras: não fique muito preso às expectativas e esteja disposto a mudar os planos rapidamente.

É provável que Brian tenha lembrado sua filha dessa estratégia no domingo, quando sua competição não estava saindo como planejado e ela precisou apagar o que aconteceu durante sua apresentação no solo e redefinir sua mente para o salto.

A mãe de Jade Carey teve a reação mais doce ao seu cofre. ❤️ #OlimpíadasDeParis 📺: NBC, E! e Peacock foto.twitter.com/z9emjE4Tel — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

Carey não competiu na rotação de abertura da equipe na trave, então seu dia começou no solo, onde ela esperava ganhar uma vaga na final e defender seu ouro de Tóquio. Mas seu desempenho foi ruim desde o início. Ela saiu dos limites três vezes e caiu em sua passagem final.

Na próxima rotação da equipe no salto, Carey foi estelar. Ela terminou atrás apenas de Biles e da brasileira Rebecca Andrade, medalhista de prata olímpica geral de 2021, e conquistou uma vaga na final do salto no sábado. Após o encontro, Carey revelou ao Olympics.com que ela estava doente e incapaz de comer nos últimos dias, o que provavelmente contribuiu para seu desempenho no solo, e pode ser o motivo pelo qual ela não está programada para competir naquele evento na final da equipe.

Carey tem pensado muito sobre a final do salto desde Tóquio. Ela também era favorita à medalha, mas tropeçou na pista ao tentar um Cheng durante a final e caiu fora da disputa por medalhas. “A redenção para mim é chegar à final do salto e provar que pertenço a esse lugar”, disse Carey à ESPN em meados de julho. “E sair com uma medalha dessa vez.”

Ela está na metade do caminho. E embora o ouro possa estar fora de alcance se Biles e Andrade conseguirem seus cofres bem, é hora de Carey colocar a segunda parte de seu plano de redenção.

A final geral de quinta-feira será o show Simone e Suni

Isso não é exatamente verdade, especialmente se Andrade, que terminou em segundo atrás de Biles na qualificação, tiver algo a dizer sobre isso. Mas para os fãs dos EUA, pode parecer que sim. Há pouco mais de um ano, esse cenário parecia improvável, se não impossível. Biles ainda não havia anunciado que voltaria a competir, e Lee tinha acabado de ser diagnosticada com duas doenças renais que dificultavam que ela saísse da cama, muito menos treinasse, alguns dias.

Suni Lee termina seu #OlimpíadasDeParis estreia com uma rotina estelar de barras assimétricas. 🌟 📺 : NBC, E! e Peacock foto.twitter.com/tJP4pA0JJ3 — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

E, no entanto, aqui estão eles, dois dos três melhores classificados para o geral, e os primeiros campeões olímpicos do geral a competirem um contra o outro na mesma final olímpica do geral. “Estou tão feliz por nunca ter desistido, porque houve tantas vezes em que pensei em desistir e me afastar do esporte porque não achava que chegaria a esse ponto”, disse Lee após entrar para o time no mês passado.

Ainda mais notável: Biles, Andrade e Lee foram os três primeiros classificados para a final geral, na mesma ordem, também em Tóquio.

Lee também pode ganhar medalhas nas barras, mas o que ela realmente quer é chegar ao topo do pódio da trave

A medalhista de bronze de Tóquio nas barras assimétricas, Lee é a favorita para medalhas no aparelho mais uma vez. Mas seu foco, ela disse, é ganhar sua primeira medalha olímpica na trave. “Preciso de um ouro na trave”, ela disse após os testes. Não será uma tarefa fácil.

A atual medalhista de ouro olímpica geral, Suni Lee, teve um início sólido em sua carreira #OlimpíadasDeParis estreia. 🙌 📺: NBC, E! e Peacock foto.twitter.com/yS71jL2fzo — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 28 de julho de 2024

A campeã da trave da NCAA de 2022 teve dificuldades com sua montagem de layout step-out no treinamento desta semana e optou por retornar à sua montagem de straddle split durante a competição de qualificação de domingo. Ela também tem Biles e a qualificada para a trave superior Yaqin Zhou da China para enfrentar na final da próxima segunda-feira.

Mas só por fazer parte desse time e estar em Paris, Lee conquistou mais do que acreditava ser possível há pouco tempo. Por que parar agora?

Biles pode sair de Paris com 12 medalhas. Mais uma a torna a ginasta americana mais condecorada da história olímpica

Biles não perde uma competição geral há 11 anos e, se sua lesão na panturrilha for tão inócua quanto foi retratada após o encontro de domingo, ela é a provável campeã geral, a favorita à medalha de ouro no solo e no salto e uma das favoritas à medalha na trave.

O QUE. A. DESEMPENHO. Simone Biles termina sua noite com uma rotina impressionante de barras assimétricas. #OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/bMSoCiUtEF — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 29 de julho de 2024

Como ela não chegou à final das barras assimétricas, Biles pode escolher tentar sua nova habilidade, um Weiler one-and-a-half, durante a final em equipe ou geral. Se ela completá-la com sucesso, ela se tornará a primeira habilidade em barras assimétricas a levar seu nome e a sexta “Biles” no código internacional de pontos.

Chiles brilharão na final do solo

Terminar em terceiro na qualificação geral nas Olimpíadas e não chegar à final é devastador. (Pergunte a Jordyn Wieber e Gabby Douglas.) Mas os pontos positivos para Chiles serão a final por equipes na terça-feira, onde ela provavelmente liderará todas as quatro rotações, e a final do solo na segunda-feira, onde sua rotina temática de Beyoncé será um showstopper e lhe dará uma chance legítima de sair de Paris com algum hardware individual próprio.