O recebedor dos Vikings, Jordan Addison, é preso por suspeita de dirigir sob efeito de álcool

O wide receiver Jordan Addison, do Minnesota Vikings, foi preso na sexta-feira perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles sob suspeita de dirigir sob influência de álcool, informou a Patrulha Rodoviária da Califórnia na noite de domingo.

De acordo com um relatório policial revisado pela ESPN, um policial de West Los Angeles encontrou um Rolls Royce branco bloqueando uma faixa da I-105 sentido oeste para Sepulveda Boulevard sentido norte. O motorista, mais tarde identificado como Addison, estava dormindo ao volante, de acordo com o relatório. Uma investigação de DUI levou à prisão de Addison às 23h36 PT. Ele foi liberado da custódia no sábado à 1h36

A polícia não tornou público o teor de álcool no sangue de Addison. O limite legal na Califórnia é 0,08.

“Estamos cientes da prisão de Jordan Addison na última sexta-feira e estamos coletando mais informações sobre o incidente”, disseram os Vikings em um comunicado.

Addison jogou sua última temporada universitária na USC em 2022. Ele passou um tempo em Los Angeles na semana passada assistindo à estreia de “Receiver”, da Netflix, que conta com a participação do companheiro de equipe dos Vikings, Justin Jefferson.

É o segundo incidente relacionado à direção para Addison desde que os Vikings o selecionaram como nº 23 no draft de 2023. Ele foi citado em julho de 2023 por dirigir a 140 milhas por hora em uma rodovia em Minnesota. Ele concordou em se declarar culpado de uma acusação de excesso de velocidade, com uma acusação de direção imprudente rejeitada. Ele pagou US$ 686 em multas.

Sua prisão por suspeita de DUI ocorreu cinco dias após o cornerback novato dos Vikings, Khyree Jackson, ter morrido, junto com outros dois, em um acidente de carro em Maryland. A Polícia Estadual de Maryland disse que os investigadores acreditam que álcool pode ter estado envolvido, mas não houve acusações anunciadas enquanto a investigação continua.

Em dezembro, o coordenador ofensivo dos Vikings, Wes Phillips, foi parado em uma rodovia de Minnesota, e, por fim, seu teor de álcool no sangue foi encontrado em 0,10. Phillips se declarou culpado de uma acusação alterada de contravenção de direção descuidada e pagou US$ 378 em multas. Em resposta, os Vikings emitiram uma suspensão não remunerada de três semanas, que Phillips cumpriu nesta primavera.

Os novatos dos Vikings se apresentam ao campo de treinamento em 21 de julho. Os veteranos se apresentam em 23 de julho.