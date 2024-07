O receptor dos Phillies, JT Realmuto, sai da IL após recuperação do menisco

O Philadelphia Phillies reintegrou o astro catcher JT Realmuto da lista de lesionados de 10 dias no sábado.

Realmuto, três vezes All-Star, estava afastado desde meados de junho após cirurgia no menisco direito. Ele está rebatendo .261 com sete home runs e 20 RBIs em 51 jogos nesta temporada. Ele havia rebatido em 17 jogos consecutivos, o melhor da carreira, nos quais jogou no início desta temporada.

Realmuto, de 33 anos, tem uma média de rebatidas de .272, com 161 home runs e 598 RBIs em 1.191 jogos com o Miami Marlins (2014-18) e os Phillies.

Também no sábado, os Phillies convocaram o destro Yunior Marte de Lehigh Valley e deram opção ao receptor Rafael Marchan e ao destro Michael Mercado para a Triple-A.

Marte, 29, postou uma ERA de 3,31 em 15 aparições de alívio com a Filadélfia nesta temporada. Ele tem 2-2 com duas defesas e uma ERA de 4,95 em 94 aparições de alívio na carreira com os Phillies.

Marchan, 25, rebateu .294 com três home runs e seis RBIs em 17 jogos com os Phillies nesta temporada.

Mercado, 25, registrou um histórico de 1-2 com uma ERA de 9,26 em quatro aparições (duas como titular) com a Filadélfia nesta temporada.