O retorno de Celine Dion aos palcos é encorajador, mas arriscado

Celine Dion está preparada para fazer seu retorno triunfante ao palco tanto para as Olimpíadas quanto para uma residência em Las Vegas… uma decisão informada pelo TMZ é um sinal positivo sobre seus tratamentos para a Síndrome da Pessoa Rígida… e também arriscada.

O negócio é o seguinte… O CD se apresentará sexta-feira no cerimônia de abertura para as Olimpíadas de 2024 em Paris… enquanto também nos “estágios finais” de negociação de um Residência Resorts World … dois grandes desenvolvimentos em meio à sua luta às vezes debilitante com o SPS.