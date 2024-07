O retorno do oval de Indy restaura uma joia da coroa ao calendário da NASCAR

Jeff Gordon venceu a última das suas cinco Brickyard 400 em 2014. Andy Lyons/Getty Images

Jeff Gordon gostaria de se lembrar de mais detalhes de sua primeira vitória em Indianápolis.

Já se passaram 30 anos desde aquele dia, 6 de agosto de 1994. Um marco que é bastante surpreendente para Gordon, que ri de sua falta de memória.

Gordon entrará para a história como o primeiro vencedor da NASCAR em Indianápolis — um evento com tanto hype e publicidade quando os stock cars desceram em solo sagrado para a competição de rodas abertas. Gordon, em seu reconhecível arco-íris No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet, liderou 93 das 160 voltas da corrida.

“Lembro-me mais da sensação e da energia de ver tantas pessoas andando na volta de ritmo”, disse Gordon à ESPN. “Quando você começa a competir, você só pensa no seu carro, na execução da corrida, nos competidores e em como você está correndo com eles. Acho que recebi muitos aplausos durante as apresentações dos pilotos, o que foi muito legal. Eu ainda era novo na NASCAR e cresci em Indiana. Eu não tinha certeza de que tipo de apoio eu receberia. Então, para receber esses aplausos e sair e competir naquele nível, você pode ter uma noção de quando estávamos liderando a corrida em direção ao final da reação da multidão.

“Isso foi altamente motivador para mim. E quando a corrida acabou, ver quantas pessoas ficaram por perto torcendo por mim foi uma experiência transformadora. Esses tipos de sentimentos, energia e apoio serão algo que nunca esquecerei.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Gordon venceu mais quatro vezes em Indianápolis, mas nada se compara à primeira, considerando que a NASCAR no Brickyard já foi um sonho distante.

O Speedway é sagrado para os puristas de rodas abertas, que não queriam ver stock cars — ou “táxis” como alguns críticos os chamariam — competindo na pista onde a Indianapolis 500 é realizada. Tony Hulman, que comprou o Indianapolis Motor Speedway em 1945, expulsou o fundador da NASCAR, Bill France Sr., das instalações quando este o visitou em 1954.

Na década de 1990, porém, algo começou a mudar. Tony George, então presidente da pista, acolheu a ideia da NASCAR competir na pista. Em 1992, a série de stock car realizou um teste de pneus no Speedway com um grupo seleto de pilotos e, um ano depois, a NASCAR realizou um teste aberto em Indianápolis para mais de 30 de suas equipes.

“Foi o evento de corrida mais badalado do qual possivelmente já participei”, disse Gordon. “Nunca vi tantas pessoas aparecerem para apoiar um teste e uma corrida. Foi um caos. Mas foi um caos incrível porque você sabia que fazia parte de algo realmente especial. Então, você sentiu isso, e acho que toda a garagem sentiu que eles queriam vencer aquela corrida.”

Muita coisa aconteceu no primeiro evento: a NASCAR em Indianápolis pela primeira vez, Gordon sendo o primeiro vencedor e o triunfo sendo a segunda vitória de Gordon na carreira.

Então, com pouco mais de 20 anos, Gordon não desconhecia os holofotes que vêm com ser um piloto jovem e talentoso. Mas quando chegou a Indianápolis em 1994 como piloto do segundo ano da NASCAR Cup Series, vencer uma das maiores corridas do esporte o empurrou ainda mais para o estrelato.

“Para mim, poder competir lá era simplesmente irreal e exagerado”, disse Gordon. “E muito menos ir lá e realmente vencer a corrida.”

As corridas da NASCAR retornam ao oval de Indianápolis no domingo, após três temporadas de corrida no circuito de estrada infield. Parece apropriado que aconteça no 30º aniversário do primeiro evento.

Gordon não é o único piloto que carrega uma afeição pelo oval. Ou, como alguns diriam, dirigir da maneira correta na longa, Gordon diria até mesmo, intimidante, reta frontal, o que faz o piloto sentir como se estivesse sendo engolido por causa das arquibancadas em ambos os lados antes de entrar na Curva 1. A primeira volta chamará a atenção do piloto enquanto ele se dirige para uma curva plana e fechada para a esquerda.

“Essa pista é especial”, disse Gordon sobre a NASCAR competindo novamente no oval. “Os competidores — aqueles que nunca correram no oval — acho que eles vão gostar, ficar animados e reconhecer a história dessa pista. O fato de irmos a Indianápolis há 30 anos e já se passaram 30 anos desde o evento inaugural, há muita história nisso. Há muitas histórias que podem ser contadas sobre o que essa pista significou para a NASCAR e o automobilismo.

“Até hoje, eu ainda assino ingressos e programas daquele evento inaugural. Então, claramente se destacou e resistiu ao tempo. Acho que definitivamente há aquela parte da história que voltará no evento deste ano, e acho que há muitos pontos positivos nisso. A NASCAR foi para o próximo nível em meados dos anos 90 por causa de movimentos ousados ​​e colaborações que eles fizeram, como com o Indianapolis Motor Speedway para convencê-los a ter uma corrida da NASCAR. ‘Sabemos que é uma pista da IndyCar, mas como fazemos isso acontecer?’ Eles fizeram acontecer e movimentos ousados ​​como esse continuaram a acontecer e catapultaram o esporte para outro nível, e acho que isso deve ser comemorado.”

Trinta anos após a primeira viagem da NASCAR ao Brickyard, o esporte redescobriu o entusiasmo por tentar coisas novas. Indianápolis acontece duas semanas após a NASCAR correr nas ruas de Chicago pelo segundo ano consecutivo. Será cinco dias após a série anunciar que as equipes terão duas opções diferentes de pneus em uma corrida com pagamento de pontos no mês que vem em Richmond.

Não importa o que a NASCAR sonhe a seguir, porém, sua afeição por Indianápolis permanece. Gordon, e muitos outros, alertariam que o domingo será especial considerando o local, mas a corrida pode não acabar sendo memorável — que foi o que levou à introdução do circuito de rua em 2020 em primeiro lugar.

Como o tetracampeão da Cup Series pode atestar, correr na pista de corrida mais reconhecida do país é uma sensação como nenhuma outra. A NASCAR restaurou uma joia à sua coroa de programação ao retornar ao oval quando parar em Indianápolis.