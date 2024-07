O Serviço Secreto aumentou a segurança após receber informações sobre o plano iraniano de assassinar Trump; nenhuma conexão conhecida com o tiroteio

CNN

—



Autoridades dos EUA obtiveram informações de uma fonte humana nas últimas semanas sobre um plano do Irã para tentar assassinar Donald Trump, um acontecimento que levou o Serviço Secreto a aumentar a segurança em torno do ex-presidente nas últimas semanas, disseram várias pessoas informadas sobre o assunto à CNN.

Não há indícios de que Thomas Matthew Crooks, o suposto assassino que tentou matar o ex-presidente no sábado, estivesse ligado ao complô, disseram as fontes.

A existência da ameaça de inteligência de uma agência de inteligência estrangeira hostil — e a segurança reforçada para Trump — levanta novas questões sobre as falhas de segurança no comício de sábado em Butler, Pensilvânia, e como um homem de 20 anos conseguiu acessar um telhado próximo para disparar tiros que feriram o ex-presidente.

Uma autoridade de segurança nacional dos EUA disse que o Serviço Secreto e a campanha de Trump foram informados da ameaça antes do comício de sábado.

“O Serviço Secreto soube da ameaça crescente deste fluxo de ameaças”, disse o oficial à CNN. “O NSC contatou diretamente o USSS em um nível sênior para ter certeza absoluta de que eles continuariam a rastrear os relatórios mais recentes. O USSS compartilhou essas informações com o líder de detalhes, e a campanha de Trump foi informada sobre uma ameaça em evolução. Em resposta à ameaça crescente, o Serviço Secreto aumentou os recursos e ativos para a proteção do ex-presidente Trump. Tudo isso foi antes do sábado.”

A campanha de Trump não revelou se foi informada sobre a ameaça do Irã. “Não comentamos sobre a equipe de segurança do presidente Trump. Todas as perguntas devem ser direcionadas ao Serviço Secreto dos Estados Unidos”, disse a campanha em uma declaração.

Autoridades do Serviço Secreto alertaram a campanha de Trump repetidamente contra a realização de comícios ao ar livre, que representam riscos maiores do que eventos aos quais a agência pode controlar melhor o acesso, disseram pessoas informadas sobre o assunto. Os avisos foram de natureza mais geral, disseram as fontes.

“O Serviço Secreto e outras agências estão constantemente recebendo novas informações sobre ameaças potenciais e tomando medidas para ajustar recursos, conforme necessário”, disse Anthony Guglielmi, um porta-voz da agência, na terça-feira. “Não podemos comentar sobre nenhum fluxo de ameaças específico, além de dizer que o Serviço Secreto leva as ameaças a sério e responde de acordo.”

Em um ponto durante este ciclo eleitoral, a campanha parou de realizar eventos espontâneos e confidenciais, nos quais os convidados não eram revistados pelo Serviço Secreto previamente, devido a questões de segurança, disse uma fonte familiarizada com o assunto à CNN.

O FBI, que está conduzindo a investigação sobre o tiroteio de sábado, não quis comentar.

A porta-voz do NSC, Adrienne Watson, disse que não há nenhuma ligação conhecida entre o atirador Thomas Matthew Crooks e qualquer outra pessoa no momento.

“A investigação da tentativa de assassinato do ex-presidente Trump no sábado está ativa e em andamento. Neste momento, a polícia relatou que sua investigação não identificou laços entre o atirador e qualquer cúmplice ou co-conspirador, estrangeiro ou doméstico”, disse Watson.

A Missão Permanente da República Islâmica do Irã nas Nações Unidas negou que haja uma conspiração iraniana para assassinar Trump.

“Essas acusações são infundadas e maliciosas. Da perspectiva da República Islâmica do Irã, Trump é um criminoso que deve ser processado e punido em um tribunal por ordenar o assassinato do General Soleimani. O Irã escolheu o caminho legal para levá-lo à justiça”, disse um porta-voz da missão à CNN.

O Irã prometeu repetidamente vingança pelo assassinato de Qasem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do exército iraniano, pelos militares dos EUA, em janeiro de 2020. E ex-altos funcionários do governo Trump que trabalharam na segurança nacional têm tido uma segurança rigorosa desde que deixaram o governo.

Em agosto de 2022, o Departamento de Justiça anunciou acusações criminais contra um membro do IRGC por supostamente tentar orquestrar o assassinato de John Bolton, que serviu como conselheiro de segurança nacional de Trump. Os promotores dos EUA disseram que a conspiração contra Bolton foi “provavelmente uma retaliação” ao assassinato de Soleimani.

O ex-secretário de Estado Mike Pompeo também foi alvo do plano de assassinato iraniano, de acordo com uma fonte policial federal familiarizada com a investigação e uma fonte próxima a Pompeo.

O ex-assessor de segurança nacional de Trump, Robert O’Brien, tinha uma equipe de segurança do governo dos EUA devido a ameaças do Irã, como Pompeo e outros ex-funcionários de Trump, mas essa equipe foi abandonada no verão passado, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. O’Brien agora está pagando por sua própria equipe de segurança privada, disseram as fontes. Os legisladores não receberam uma razão específica para a decisão, o que levou à frustração. O’Brien não respondeu a um pedido de comentário.

Bolton ainda tem sua equipe do Serviço Secreto.

Por meses, autoridades policiais têm se preocupado com a ameaça persistente do Irã potencialmente tentar assassinar ex-funcionários de Trump e o próprio ex-presidente, de acordo com várias fontes familiarizadas com o assunto. Mas a inteligência recente sugeriu um aumento significativo na ameaça, as fontes disseram à CNN.

Avisos sobre esse planejamento operacional coincidiram com um aumento notável de mensagens online de contas iranianas e da mídia apoiada pelo Estado mencionando Trump, o que levantou preocupações de segurança entre autoridades americanas, disse uma das fontes à CNN.

Josh Campbell, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.