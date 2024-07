O serviço secreto de Donald Trump não se comunicou com a SWAT local antes do tiroteio

Donald TrumpOs detalhes de segurança de não se comunicaram com outras autoridades policiais antes do atentado contra sua vida… isso, de acordo com outra organização policial.

Membros da equipe SWAT do condado de Beaver designados para proteger o ex-presidente durante seu comício em Butler, Pensilvânia, no início deste mês, sentaram-se para uma entrevista com a ABC News que foi ao ar na manhã de segunda-feira.

🚨 Oficial da SWAT diz que “não teve comunicação com o serviço secreto” até que Donald Trump foi baleado. Isso é uma loucura.. pic.twitter.com/m0ev0SYxxb – Benny Johnson (@bennyjohnson) 28 de julho de 2024

@bennyjohnson

Em um pequeno clipe compartilhado em Bom Dia America Domingo, oito membros da equipe da SWAT dizem que não tiveram contato com o Serviço Secreto antes do tiroteio… e também não tiveram como entrar em contato com a equipe do ex-presidente.

Confira o vídeo… um dos policiais diz que achou muito estranho eles não terem se reunido com o Serviço Secreto antes o tiroteio – e só falou com alguém ligado à turma depois que os primeiros tiros foram disparados.



Reproduzir conteúdo de vídeo





13/07/24

Os membros da equipe falarão com mais detalhes sobre se sentirem parcialmente responsáveis ​​​​pelo tiroteio… sabendo que a comunicação ocorre nos dois sentidos.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Esta alegação de falta de comunicação entre a polícia local e o Serviço Secreto é apenas o mais recente erro bombástico da organização… que já viu o seu chefe demitir-se em meio a revelações eles vi o atirador 20 minutos antes de disparar no 45º prez.

Kim trapaça – o ex-chefe do Serviço Secreto – chamou-o de um dos maiores falhas operacionais na história da SS.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

A entrevista da ABC amanhã de manhã certamente contará um pouco da história… mas o TMZ oferece um mergulho profundo na maior história do ano.