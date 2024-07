O Staples Center Locker de Kobe Bryant será leiloado e pode valer mais de um milhão!

Kobe Bryant os fãs têm a oportunidade de colocar as mãos em uma peça de memorabilia verdadeiramente rara… o armário do Black Mamba’s Staples Center – e pode ser vendido por mais de um milhão de dólares!!

TMZ Esportes descobriu… o armário – que deveria ser destruído durante as reformas do Staples Center em 2018 – foi salvo por um trabalhador de manutenção que percebeu que ele pertencia ao Hall da Fama.

O trabalhador o guardou durante anos, até que um colecionador americano, que possuía a placa do armário, o comprou para reunir as duas peças.

Disseram-nos que este armário, que será leiloado pela Sotheby’s, deverá vender até US$ 1,2 milhão… e parte do lance final irá para instituições de caridade.

“De acordo com o legado de filantropia e impacto comunitário de Kobe Bryant, uma parte dos lucros da venda beneficiará diretamente a Fundação Juvenil Los Angeles Lakers”, disse-nos a Sotheby’s.

Há uma tonelada de outras listagens incríveis… incluindo Michael Jordan Ele usou shorts em seu último jogo com o Washington Wizards na temporada 2002-03.

O leilão também terá Diego MaradonaA camisa argentina usada e autografada pelo jogador do segundo tempo da Copa do Mundo de 1985, que deve ser vendida por mais de US$ 800 mil.