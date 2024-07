O sucesso do ás dos Pirates, Paul Skenes, está a perturbar o mercado de apostas

O craque novato do Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, está perturbando o mercado de apostas, fazendo com que as probabilidades se movam dramaticamente da noite para o dia e até mesmo levando uma casa de apostas a interromper completamente as apostas no Novato do Ano da Liga Nacional, imaginando que a corrida já estava decidida. Skenes tem sido tão bom assim.

Na quinta-feira, Skenes lançou sete innings sem rebatidas e registrou 11 strikeouts na vitória dos Pirates por 1 a 0 sobre Milwaukee. Entrando no jogo, a ESPN BET listou Skenes em 30-1 para ganhar o Cy Young da Liga Nacional. Na manhã de sexta-feira, depois de ser nomeado titular da NL no All-Star Game, Skenes estava em 13-2 para ganhar o Cy Young, uma mudança notável de um dia, raramente vista em casas de apostas esportivas.

Skenes, que começou o ano nas ligas menores, abriu com 200-1 para ganhar o Cy Young após ser convocado em maio. Ele agora tem a terceira menor probabilidade de Cy Young na NL, atrás apenas de Zack Wheeler (+160) do Philadelphia Phillies e Chris Sale (+165) do Atlanta Braves, os dois favoritos consensuais.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Patrick Jay, vice-presidente sênior e chefe de apostas esportivas da ESPN BET, disse que uma combinação das fortes performances de Skenes, interesse em apostas e a indicação para começar o All-Star Game de terça-feira desencadeou o grande movimento de probabilidades. Na sexta-feira, havia mais apostas em Skenes para ganhar o NL Cy Young Award do que em qualquer outro arremessador na ESPN BET.

Randy Blum, corretor de apostas de beisebol do SuperBook em Las Vegas, tinha as chances de Skenes ser nomeado Novato do Ano da Liga Nacional em -500 antes do início de quinta-feira e teria aumentado para -1.000, mas decidiu tomar uma medida ainda mais extrema.

“Fechei o pool depois de ontem”, disse Blum sobre seu mercado de apostas de Novato do Ano da NL. “A menos que ele se machuque, ele tem certeza de vencer. Ele é tão bom assim pelo que vimos até agora.”

A popularidade de Skenes também está crescendo entre os apostadores. No DraftKings, Skenes atraiu o dobro de dinheiro apostado do que qualquer outro arremessador desde sua estreia na MLB em maio. Ele é o terceiro jogador mais apostado no DraftKings desde maio, atrás apenas de Aaron Judge e Shohei Ohtani.

O redator da ESPN, Doug Greenberg, contribuiu para esta história.