O tackle ofensivo de 6-11 Jahzare Jackson se compromete com a Geórgia

A Geórgia fez uma intrigante adição tardia à sua classe de contratações de 2024 na segunda-feira, com o compromisso do ex-recruta de elite do basquete Jahzare Jackson, um tackle ofensivo de 2,08 m, que agora está entre os jogadores mais altos do futebol universitário.

Jackson, que passou os últimos três anos jogando basquete com o programa Overtime Elite de Atlanta, anunciou seu compromisso com Kirby Smart e os Bulldogs na manhã de segunda-feira, optando pela Geórgia em vez da Flórida, Florida State, Mississippi State e Arkansas no final de um recrutamento rápido. Jackson, 20, contará para a classe de 2024 dos Bulldogs e já está no campus com planos de se matricular na Geórgia no mês que vem.

Entrou no processo do Draft da NBA há apenas alguns meses, Jackson segue para Atenas como uma das anomalias físicas do futebol universitário, preparando-se para ingressar em um programa de nível de campeonato nacional com uma comissão técnica que, segundo ele, traçou um caminho claro para o futuro tempo de jogo.

“Este ano, o plano é que eu entre lá e compre o esquema deles e aprenda o esquema deles e também apenas me desenvolva e melhore fundamentalmente”, disse Jackson à ESPN. “Eles querem que eu entre no meu primeiro ano e consiga jogar talvez 20-30 snaps na temporada. Depois disso, eles acham que tenho potencial para entrar no meu segundo ano e ser titular.”

Jackson diz que chegou à Geórgia medindo 2,08 metros e pesando 155 quilos, afirmando-se instantaneamente como um dos jogadores mais altos da história recente do futebol universitário.

De acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information, Jackson será o quarto jogador de futebol americano da Divisão I listado com 6 pés e 11 polegadas desde 2017 e o segundo entre os jogadores ativos, juntando-se ao jogador de linha ofensiva do Jacksonville State, Tom Hadary. De acordo com os dados da Pro Football Reference, o NFL Scouting Combine recebeu apenas dois jogadores com mais de 6 pés e 9 polegadas desde 2000 — o ex-jogador de linha ofensiva da Geórgia, Dennis Roland, e o atual tackle ofensivo do Detroit Lions, Dan Skipper.

O futebol foi o primeiro esporte de Jackson enquanto crescia em San Diego, e ele teve várias ofertas de futebol da Divisão I até o final do ensino fundamental. Mas, conforme Jackson crescia até sua estatura de 6 pés e 11 polegadas, seu caminho atlético se afastou do campo de futebol e foi em direção a um futuro na quadra de basquete.

Em maio, Jackson ainda tinha como objetivo seguir carreira no basquete.

Ex-companheiro de equipe de Bronny James na AAU, Jackson passou os dois primeiros anos do ensino médio na IMG Academy da Flórida antes de se mudar para a Overtime Elite. Jackson ganhou um campeonato em cada uma de suas três temporadas e teve uma média de 12,1 pontos e 7,5 rebotes por jogo em sua temporada final com o programa, onde seus contemporâneos incluíam Sarr, a escolha da loteria de 2024 Rob Dillingham e Tyler Smith, a escolha geral nº 33 no Draft da NBA deste ano.

Quando Jackson entrou no Draft da NBA nesta primavera, os avaliadores de talentos o projetaram como uma seleção tardia de segunda rodada, provavelmente não selecionada. Enquanto Jackson ponderava outras oportunidades na G League e no exterior, o futebol americano — um esporte que ele não praticava competitivamente desde o ensino médio — voltou ao foco, abrindo caminho para um recrutamento relâmpago em junho.

“Foi só tomar a decisão certa no final do dia e avaliar todas as oportunidades que eu tinha na mesa”, disse Jackson. “Eu tinha que descobrir o que eu ia fazer. De onde eu ia começar. Onde eu ia começar a fazer essa transição. Então eu simplesmente comecei a trabalhar.”

O recrutamento tardio de Jackson atraiu interesse de todo o Power 4. Ele fez visitas em junho à Flórida, Florida State e Mississippi State antes de fechar com a Geórgia, onde Jackson se sentiu encaixado entre seus futuros companheiros de equipe, encontrou uma conexão com a equipe técnica e descobriu um ambiente que lembrava aquele que ele conhecia na Overtime Elite.

“Parecia familiar vir de uma atmosfera profissional”, disse Jackson. “Senti que era um lugar do qual eu poderia me ver fazendo parte e um lugar em que eu poderia contribuir. O técnico Smart não adoça nada para eles. Isso me pegou.”

Este outono será visto como a janela de desenvolvimento de Jackson como um dos seis jogadores de linha ofensiva na classe de 2024 do programa. No ano 2, ele planeja competir por posições iniciais na linha ofensiva dos Bulldogs, com pelo menos um olho na elegibilidade para o Draft da NFL no final da temporada de 2025.

Enquanto isso, Jackson chega à Geórgia como uma das histórias de recrutamento mais fascinantes do esporte e como um dos seus prospectos físicos mais intrigantes, depois de trocar a quadra por grama sintética.

“Estou abraçando a possibilidade de voltar ao esporte que começou tudo para mim na minha carreira atlética”, disse Jackson. “Foi uma ótima experiência e não sou nada além de grato.”