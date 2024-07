O técnico da equipe dos EUA, Steve Kerr, reage ao tiroteio de Donald Trump

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos — Chamando este de um “terrível” e “desmoralizante dia para o nosso país”, o técnico da equipe dos EUA, Steve Kerr, tentou resumir as emoções de sua equipe no domingo, que está do outro lado do mundo representando sua nação após uma tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

“Este é um momento em que nos sentimos muito orgulhosos de representar nosso país vestindo os EUA no peito, competindo nas Olimpíadas”, disse Kerr. “Conversamos com os jogadores sobre a importância de mostrar a melhor versão de nós como seres humanos para representar nosso país de uma maneira respeitosa e digna. Isso faz você querer fazer isso ainda mais, porque é realmente vergonhoso para nós sentar aqui e pensar sobre o que aconteceu e o que está acontecendo em nosso país.”

Kerr, cujo pai Malcolm foi assassinado em 1984 em Beirute, Líbano, tem um longo histórico de críticas à violência armada.

“É um dia tão desmoralizante para o nosso país, e é mais um exemplo não só da nossa divisão política, mas também da cultura das armas”, disse Kerr. “Um jovem de 20 anos com um AR-15 tentando atirar no ex-presidente. É difícil processar tudo e é assustador pensar onde isso vai dar por causa dos problemas que já existem no país. Então, este é um dia terrível.

“Graças a Deus Trump não foi atingido, mas isso é muito desmoralizante em todos os sentidos.”

No início da manhã de domingo, o FBI identificou o suspeito atirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Em uma declaração, o FBI disse que “esta continua sendo uma investigação ativa e em andamento”.

Jogadores e treinadores souberam dos eventos em Butler, Pensilvânia, quando acordaram com as notícias na manhã de domingo.

“É obviamente um momento muito triste em geral. Todas as conversas em torno da eleição e do estado da política em nosso país, e então você tem uma situação como essa, que simplesmente invoca muitas emoções em torno de coisas que precisamos corrigir como povo”, disse a estrela do Team USA, Stephen Curry.

“Obviamente, o controle de armas em primeiro lugar, porque o fato de que é possível que alguém tenha um ataque como esse. Mas, mais ainda, você quer [see] positividade e esperança. Parece cafona, mas é real. É quando nosso país está no seu melhor e isso só acrescenta outra mancha ao que está acontecendo. Tão triste é a palavra certa.”

O Team USA foi abordado pela Embaixadora dos EUA nos Emirados Árabes Unidos, Martina Strong, em um evento pré-agendado no domingo. O time permanecerá no Oriente Médio esta semana antes de jogar jogos de preparação para as Olimpíadas contra a Austrália na segunda-feira e a Sérvia na quarta-feira.

“Obviamente o que estamos fazendo é muito trivial, apenas jogar basquete, mas queremos colocar o nosso melhor lado para tentar dar às pessoas um vislumbre do que nosso país pode ser”, disse Kerr. “E então você ouve algo assim e é tão desmoralizante e obviamente tão triste.”