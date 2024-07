O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, busca um estilo mais direto

O novo técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que respeita o estilo tradicional de passe do clube, mas também quer injetar uma abordagem mais direta, focada na pontuação.

O Barça nomeou o ex-técnico da Alemanha e do Bayern de Munique como técnico principal em um contrato de dois anos em maio, após demitir Xavi Hernandez, encarregando-o de mudar a sorte do clube após a sequência sem troféus na temporada passada.

“Aqui a tradição é jogar com passes, mas também quero que eles vão direto para o gol”, disse Flick ao Barca ONE em uma entrevista divulgada na segunda-feira.

“Eles deveriam focar um pouco mais em marcar. Não acho que meu estilo tenha grandes mudanças.

“Estou procurando a mesma coisa, pressionar alto e jogar no meio-campo do adversário. Mas, no final das contas, tudo se resume a ganhar jogos.”

O Barça enfrenta o Manchester City na Flórida em 30 de julho antes de começar sua campanha na LaLiga contra o Valencia em 17 de agosto.