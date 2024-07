O técnico do Chelsea, Maresca, não vê “nenhuma má intenção” no canto racista de Fernández

SANTA CLARA, Califórnia — O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que Enzo Fernández não teve “más intenções” por trás de seus cânticos ofensivos sobre os jogadores franceses e insistiu que o espírito de equipe não foi prejudicado em Stamford Bridge.

O meio-campista comemorou o sucesso da Argentina na Copa América postando um vídeo do time cantando uma música racista e homofóbica sobre a herança de alguns jogadores franceses.

Fernandez, de 23 anos, está atualmente de férias e já pediu desculpas, enquanto o Chelsea iniciou um procedimento disciplinar interno e divulgou uma declaração na qual “reconhece e aprecia o pedido público de desculpas do nosso jogador e usará isso como uma oportunidade para educar”.

O Chelsea está nos Estados Unidos se preparando para a primeira partida de sua turnê de cinco jogos contra o Wrexham, em Santa Clara, na quarta-feira, e falando exclusivamente à ESPN antes da partida, Maresca disse sobre o incidente com Fernandez.

“Não creio que haja más intenções por trás [it] então partindo desse ponto, para mim é bem fácil. O jogador já fez uma declaração pedindo desculpas.

“O clube fez o mesmo, então não há muitas coisas a acrescentar, mas a única coisa que posso dizer do meu ponto de vista é que eles são todos jovens com boas intenções. Bom sujeito, boa pessoa, bom ser humano. Não houve nenhuma má intenção.”

O companheiro de Fernandez no Chelsea, Wesley Fofana, compartilhou o vídeo no ‘X’ com as palavras: “Futebol em 2024: racismo desinibido”.

Fofana, jogador da seleção francesa, já faz parte do elenco do Chelsea nos Estados Unidos, enquanto Fernandez deve se juntar ao grupo na segunda-feira.

Como resultado, vários companheiros de equipe de Fernández deixaram de segui-lo no Instagram.

Questionado se ele achava que o espírito de equipe poderia ser afetado pelas consequências da explosão de Fernandez, Maresca disse: “Não acho, para ser honesto. Provavelmente é a reação imediata.

“Mas no geral, não acho. Falei com Enzo, mas como eu disse, falei com todos eles. A situação é bem clara. Ele já fez uma declaração pedindo desculpas, o clube fez o mesmo.”