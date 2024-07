O técnico do Fresno State, Jeff Tedford, renuncia devido a problemas de saúde

O técnico do Fresno State, Jeff Tedford, que lutou contra problemas de saúde durante duas temporadas bem-sucedidas no comando de sua alma mater, está deixando o cargo.

Tedford, 62, disse em uma declaração que preocupações com a saúde após um “check-up médico recente” motivaram sua decisão de renunciar. Ele compareceu aos dias de mídia da Mountain West na semana passada em Las Vegas e disse que sua saúde estava OK.

Tim Skipper, treinador de linebackers e assistente técnico do Fresno State, atuará como treinador interino do time na temporada de 2024.

“Tenho um tremendo orgulho e paixão pela Fresno State, e entendo o tempo e a energia necessários para liderar em alto nível”, disse Tedford em uma declaração. “Os jogadores, treinadores e torcedores do Bulldog merecem o melhor. Infelizmente, não consigo sustentar o comprometimento necessário para atuar no nível necessário para orientar o programa.

“Temos muita sorte de ter continuidade com uma ótima equipe técnica. Tenho total confiança de que eles continuarão a orientar nossos excelentes atletas-estudantes para que alcancem seu potencial máximo dentro e fora do campo.”

Tedford não treinou o jogo de bowl do time em dezembro por problemas de saúde, e Skipper entrou na disputa. Tedford também se afastou do treinamento após a temporada de 2019 por problemas cardíacos, retornando apenas em 2022.

Ele teve um histórico de 45-22 com dois títulos da Mountain West em duas passagens pela Fresno State, onde jogou como quarterback em 1981 e 1982, e foi finalista do prêmio nacional de treinador em 2018.

“As contribuições do técnico Tedford para a Fresno State e o Central Valley foram nada menos que extraordinárias”, disse o novo diretor de atletismo da Fresno State, Garrett Klassy, ​​em uma declaração. “Sua dedicação, paixão e comprometimento não apenas levaram nosso programa de futebol a vários campeonatos, mas também impactaram profundamente a comunidade. Nosso objetivo durante essa transição de treinador é garantir que seja o mais tranquilo possível para nossos atletas-estudantes e continuar a cultura de campeonato que o técnico Tedford estabeleceu.

“Somos gratos por suas infinitas contribuições, desejamos a ele tudo de melhor com sua saúde e espero contar com o treinador Tedford durante minha transição devido à sua incrível percepção e relacionamentos.”

Tedford também é o técnico mais vitorioso da história da Cal, com um histórico de 82-57 em 11 temporadas com a escola, que dividiu o título do Pac-10 em 2006 e terminou em 9º lugar nacionalmente em 2004. Ele ganhou três prêmios de técnico do ano da liga (dois do Pac-10 e um do Mountain West).

Skipper, ex-linebacker da Fresno State, treinou running backs e linebackers na escola de 2006 a 2011, atuando também como coordenador defensivo por três jogos, antes de retornar à equipe com Tedford em 2022.

Os Bulldogs abrem a temporada em 31 de agosto contra o atual campeão nacional Michigan.