O técnico do Man United, Erik ten Hag, elogia o clube após as transferências

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, disse que o time está na vanguarda do mercado de transferências graças à liderança do clube, que fez movimentos rápidos e decisivos para garantir novos jogadores após as contratações de Leny Yoro e Joshua Zirkzee.

Desde que o bilionário britânico e presidente da INEOS, Sir Jim Ratcliffe, assumiu o controle das operações de futebol no Old Trafford após adquirir uma participação de 25% em fevereiro, o United não apenas testemunhou uma nova hierarquia, mas também se beneficiou de novas ideias.

O United contratou o zagueiro francês Yoro por um contrato de cinco anos por € 62 milhões (US$ 67 milhões) na quinta-feira. O jogador de 18 anos foi procurado por vários grandes clubes europeus antes de sua transferência para Manchester, incluindo o Real Madrid.

Outra contratação crucial foi o atacante Zirkzee, que teve uma excelente temporada com o clube da Série A Bologna na temporada passada e jogou pela Holanda no Campeonato Europeu. O United pagou € 42,5 milhões (US$ 46,2 milhões) pelo jogador de 23 anos por um contrato de cinco anos.

“É muito bom que também estejamos lá na frente, somos muito proativos”, disse Ten Hag no sábado. “Então, [the] a liderança está fazendo um ótimo trabalho neste momento e é assim que queremos agir como United.”

O Manchester United contratou Leny Yoro do Lille. Manchester United/Manchester United via Getty Images

“Somos altamente ambiciosos e você tem que estar na vanguarda e pronto para a temporada. Quanto mais cedo você colocar seus jogadores, [the faster] você pode trabalhar em sua equipe.”

Yoro causou uma forte impressão em sua estreia pelo United durante a vitória por 2 a 0 sobre o Rangers, da Escócia, em um amistoso de pré-temporada no sábado, enquanto Zirkzee, que tirou uma folga após o Campeonato Europeu, deve se juntar ao time em agosto.