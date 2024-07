O técnico do Newcastle, Howe, está “muito feliz” com o clube em meio a ligações com a Inglaterra

O técnico do Newcastle United, Eddie Howe, disse que continua dedicado ao clube e continuará assim enquanto estiver “feliz e se sentir apoiado”, em meio a relatos que o vinculam ao cargo de técnico da Inglaterra após a saída de Gareth Southgate.

Southgate, que assumiu o comando da Inglaterra em 2016, anunciou sua saída na terça-feira após a segunda derrota consecutiva na final do Campeonato Europeu, desta vez uma derrota devastadora por 2 a 1 para a Espanha.

Especula-se que a Inglaterra procurará outro substituto local, com Howe ou o ex-técnico do Chelsea, Graham Potter, considerados favoritos, mas eles também podem estar abertos a um substituto de destaque de outro lugar.

“Realmente, não pensei em mais nada e estou muito comprometido com o trabalho aqui”, disse Howe à BBC Radio na sexta-feira, no campo de treinamento do Newcastle, na Alemanha.

“Para mim, enquanto eu estiver feliz, me sentir apoiado e livre para fazer o trabalho que amo fazer em Newcastle, estarei muito feliz — e estou muito feliz.”

“Estou absolutamente honrado e privilegiado em ser o técnico do Newcastle. Espero que seja por muitos e muitos anos. Estou determinado a ganhar um troféu para o clube de futebol — isso está na minha mente todos os dias.”

Eddie Howe foi cogitado para o cargo de técnico da Inglaterra. Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images

A Associação de Futebol (FA) anunciou publicamente a vaga de treinador principal na sexta-feira, pedindo que os candidatos se inscrevam para a vaga no portal de carreiras de seu site.

A descrição do cargo especifica a necessidade de um treinador que possa liderar o time para “ganhar um grande torneio”, já que a seleção masculina da Inglaterra não ganha um grande troféu desde a Copa do Mundo de 1966.

Um candidato selecionado também “terá experiência significativa no futebol inglês, com um forte histórico de resultados na Premier League e/ou nas principais competições internacionais”, acrescentou a FA.

A FA estabeleceu o prazo final para inscrições até 2 de agosto, antes do início da Liga das Nações em setembro.