O tenaz companheiro de banda D de Jack Black, Kyle Gass, diz ‘Não perca Trump da próxima vez’

Jack Preto Colega de banda do Tenacious D Kyle Gass desejou um aniversário para seu aniversário – e isso está sendo chamado de sentimento nojento depois que alguém tentou matar Donald Trump .

Gass estava se apresentando ao lado de JB em Sydney, Austrália, no fim de semana – e quando Jack perguntou a ele qual era seu desejo de aniversário no palco… KG disse: “Não perca Trump da próxima vez” – uma referência clara a Thomas Matthew Crooks disparando contra DT no final de semana.