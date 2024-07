O titular do Mets, Kodai Senga, ficará afastado por 15 dias com distensão na panturrilha

NOVA YORK — Em um golpe para o inconstante Mets, o destro Kodai Senga entrou para a lista de lesionados por 15 dias devido a uma distensão na panturrilha esquerda sofrida durante sua estreia na temporada na sexta-feira, anunciou o clube no sábado.

Senga sofreu a lesão correndo para fora do monte para dar espaço aos seus jogadores de campo interno para fazer um popup interno no sexto inning da vitória do Mets por 8-4 sobre o Atlanta Braves. Ele imediatamente agarrou sua panturrilha esquerda, caindo no chão de dor, e foi rapidamente retirado do jogo.

O destro de 31 anos estava navegando até aquele ponto, segurando os Braves em duas corridas em duas rebatidas e uma caminhada com nove strikeouts. Sua bola rápida atingiu 98 mph. Sua forkball de marca registrada induziu cinco whiffs. Ele lançou 73 arremessos, seis a menos do que lançou em sua quarta e última partida de reabilitação, e parecia o arremessador All-Star do ano passado.

O desempenho de Senga e um terceiro inning de sete corridas impulsionaram a quinta vitória consecutiva do Mets e a sexta derrota consecutiva do Braves, uma combinação que levou Nova York ao primeiro lugar do wild-card da National League e ao segundo lugar na NL East sobre Atlanta. É um desenvolvimento notável considerando que o Mets estava 10 jogos atrás do Braves e em desordem no final de maio.

Eles fizeram isso quase que inteiramente sem Senga, que foi desligado com uma lesão no ombro menos de uma semana após se apresentar para o treinamento de primavera. Seu retorno foi prolongado por um contratempo de lesão e sua insatisfação com sua mecânica, deixando o Mets para navegar os primeiros quatro meses da temporada sem seu ás projetado.

O retorno de Senga deveria dobrar como uma adição crucial de prazo para uma rotação inicial mediana depois que ele postou uma ERA de 2,98 e terminou em segundo na votação de Novato do Ano da NL na temporada passada. Em vez disso, foi uma participação especial de 5⅓ innings.

Em movimentos correspondentes no sábado, o Mets optou pelo destro Eric Orze para o Triple-A Syracuse, convocou o destro Tylor Megill e ativou Ryne Stanek, que chegou em uma troca com o Seattle Mariners na sexta-feira.