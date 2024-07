O traje simples, mas chique, de Caitlin Clark antes do jogo contra o Wings está deixando a Internet enlouquecida

EO Indiana Fever estava na estrada para jogar sua última partida antes do intervalo do WNBA All-Star, mas isso não impediu Caitlin Clark de virar cabeças com sua roupa pré-jogo. O time compartilhou um vídeo nas redes sociais, mostrando as jogadoras enquanto elas iam para o jogo contra o Dallas Wings na quarta-feira, e o traje estiloso de Clark imediatamente chamou a atenção dos fãs.

Vestindo um top branco combinado com calças jogger verde musgo, o atirador de elite da Fever exalava uma vibe simples, mas chique, que fez sucesso nas redes sociais. Os fãs não conseguiram deixar de expressar sua admiração pelas escolhas de moda de Clark, com um deles comentando: “CC22 parecendo uma rainha como sempre.” Outro apoiador concordou: dizendo: “CC está tão linda.”

Desabafo de Caitlin Clark assusta funcionário do estádio do Dallas Wings

A coordenação de cores entre Clark e sua companheira de equipe Lexi Cascaque usava um vestido verde ousado, também chamou a atenção dos fãs. “Okkkk CC e Lex com a coordenação de cores,” um comentarista observou, destacando o estilo de jogo da equipe.

Os elogios ao estilo de Clark não pararam por aí. “Caitlin é sempre fabulosa” um quarto usuário de mídia social compartilhou, enquanto outros simplesmente expressaram sua adoração com “CC” e uma enxurrada de emojis de fogo.

Clark continua a impressionar dentro e fora das quadras

Enquanto o Febre montar uma sequência de duas vitórias consecutivas, eles estavam determinados a estendê-la contra os Wings e entrar no intervalo do All-Star com uma nota positiva. Mas eles caíram por 101-93, então eles são bem-vindos ao intervalo de meio de temporada.

A novata de 22 anos vem causando um impacto significativo na quadra, com média de 16,8 pontos, 5,8 rebotes e 7,8 assistências por jogo. Enquanto ela continua a dominar e a chamar a atenção da quadra, as esperanças são altas de que ela trará o mesmo nível de excelência ao jogo quando o apito soar.

No fim, Caitlin ClarkA declaração de moda pré-jogo da Fever só aumentou a excitação em torno do próximo confronto da Fever. Com seu estilo e desempenho em quadra, a jovem estrela está rapidamente se tornando uma favorita dos fãs, e os torcedores do time estão ansiosamente esperando seu próximo movimento, tanto dentro quanto fora da quadra.