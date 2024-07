O uniforme alternativo do Bayern de Munique para 2024-25 é inspirado na estátua da Baviera

O Bayern de Munique mais uma vez apostou alto em seu uniforme reserva com outro design chamativo que será usado fora de casa na temporada 2024-25.

Os gigantes da Bundesliga usaram uma camisa neon com um mapa-múndi estampado em suas viagens na temporada passada.

Embora a camisa em si tenha sido um grande sucesso, a campanha terminou sem que o clube ganhasse um único troféu.

De acordo com o fabricante Adidas, a nova camisa reserva do Bayern é inspirada na estátua de bronze da Baviera, que fica do lado de fora do Ruhmeshalle, no centro de Munique, desde meados do século XIX.

Vestida com pele de urso e segurando uma coroa de carvalho no alto, ao lado de um leão, a personificação feminina do maior estado da Alemanha tem mais de 18 metros (60 pés) de altura e pesa 87 toneladas.

A camisa do Bayern apresenta algumas das cores encontradas na estátua, com a base escura coberta por um gráfico manchado feito de manchas brancas e turquesa envelhecida para replicar a aparência da pátina que cobre o famoso monumento da cidade.

O brasão do clube e os logotipos dos patrocinadores são então sobrepostos em uma cor bronze polido metálico para reforçar o tema, embora não possamos escapar da sensação de que o padrão bagunçado e manchado lembra as manchas que os pombos tendem a deixar em estátuas no mundo todo.