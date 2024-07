O uniforme titular do Barcelona é uma maneira elegante de comemorar o 125º aniversário

O Barcelona lançou seu novo uniforme para a temporada 2024-25, e eles não fizeram as coisas pela metade. Ah, espera, eles realmente fizeram.

Em vez de seus familiares azul-escuro listras, o clube catalão decidiu adotar um design legado baseado nas primeiras camisas que o time usou há 125 anos.

O Barça está comemorando esse aniversário especial e fará isso usando um uniforme inspirado nos uniformes originais meio a meio usados ​​desde a fundação do clube em 1899 até 1910.

Embora existam várias explicações diferentes, os historiadores do Barcelona acreditam que a origem mais provável das cores do clube é a Merchant Taylor’s School em Merseyside, Inglaterra. Essa foi a escola frequentada por Arthur Witty, que foi um dos membros fundadores do FC Barcelona e se tornou presidente do clube em 1903.

A principal teoria concorrente é que as cores foram escolhidas pelo colega fundador do clube de Witty, Joan Gamper, que pegou as cores emprestadas de seu amado FC Basel.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A reformulação do 125º aniversário traz de volta as camisas meio a meio pela primeira vez desde 2008-09, quando um jovem treinador em ascensão chamado Pep Guardiola levou um time repleto de estrelas à primeira tríplice coroa da história do futebol espanhol: LaLiga, Copa del Rey e Liga dos Campeões.

Vários desses ícones aparecem no impressionante vídeo de lançamento do uniforme titular da temporada 2024-25, com participações especiais de Andrés Iniesta e Carles Puyol, embora nenhum deles tenha um papel tão importante quanto o favorito dos fãs, Ronaldinho.

Houve também uma versão usada na temporada do centenário do clube em 1999-2000, quando Louis van Gaal treinou um time repleto de estrelas, incluindo Guardiola, Luis Enrique e Rivaldo.

Também há participações de um grupo de estrelas contemporâneas, como Aitana Bonmati, Robert Lewandowski, Pedri e o homem (menino?) do momento, Lamine Yamal.

O kit é um triunfo inquestionável, uma homenagem elegante à história do clube que se destacará diante da camisa de qualquer outro time que enfrentar na próxima temporada.