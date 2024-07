O vídeo do atirador de Trump, Thomas Matthew Crooks, mostra-o brincando sobre o pênis

TMZ. com

Thomas Matthew Crooks – o atirador que tentou e não conseguiu tirar Donald Trump – claramente tinha um senso de humor obsceno e do segundo ano… como pode ser visto no novo vídeo obtido pelo TMZ.

No clipe que recebemos de um ex-amigo de Crooks, você pode vê-lo brincando sobre ser dotado de 10 polegadas e também alegando que é um aluno de 6’4 “em Stanford. Na realidade, Crooks era apenas um aluno do 10º ano quando isso foi filmado , e fomos informados de que ele estava fazendo vídeos engraçados com colegas enquanto todos estavam em uma aula de informática.