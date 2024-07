O WR dos Cardinals, Michael Wilson, acompanha as partidas olímpicas da noiva Sophia Smith de longe

GLENDALE, Arizona — O wide receiver do Arizona Cardinals, Michael Wilson, geralmente gosta de entrar em campo cerca de 40 minutos antes do início dos treinos do training camp.

Na segunda e na sexta passada, ele esperou para começar seu aquecimento. Ele tinha futebol olímpico para assistir.

A noiva de Wilson é a estrela da seleção feminina dos EUA, Sophia Smith, que fez sua estreia olímpica na semana passada, um ano após jogar sua primeira Copa do Mundo. Com uma diferença de fuso horário de nove horas entre Arizona e Paris, Wilson conseguiu assistir a parte do primeiro tempo de ambos os jogos de Smith antes de ele sair do vestiário para o treino.

Ele recebe atualizações em campo enquanto os treinamentos e treinos acontecem com os membros da equipe, que, na segunda-feira, mantiveram Wilson informado sobre o jogo de dois gols de Smith na vitória por 4 a 1 sobre a Alemanha na fase de grupos.

Wilson não foi às Olimpíadas como o safety do Chicago Bears, Jonathan Owens, irá por alguns dias para apoiar sua esposa, a ginasta Simone Biles. Wilson, que está em sua segunda temporada na NFL, disse que pode ter perguntado se ele era um veterano experiente em seu sexto ou sétimo ano.

“É um ano importante demais para perder”, disse ele.

Wilson já observou Smith de longe em um palco mundial antes.

Há um ano, nessa época, Smith estava na Nova Zelândia com a seleção feminina dos EUA para a Copa do Mundo. Wilson tentava pegar os minutos finais dos jogos dela quando as reuniões terminavam à noite. Este ano, é um pouco mais fácil não ter que lidar com uma diferença de 19 horas.

“Parece a mesma coisa do ano passado”, ele disse. “Então, isso me preparou muito.”

Os dois se conheceram como calouros na Universidade de Stanford e ele esteve ao lado dela durante sua evolução para uma estrela internacional. Mas Wilson não está surpreso.

“Não acho que ninguém esteja chocado”, disse ele. “Não é como se ela fosse uma jogadora subestimada que conquistou o mundo. Ela estava na seleção nacional [program] desde os 16 anos. Agora ela está meio que se revelando e percebendo, como se cumprisse a profecia.

“Mas é muito legal ver porque tem muita gente que é acenada como a próxima grande, a escolhida. Nem sempre dá certo. Mas não estou chocado que isso esteja acontecendo com ela porque ela não é apenas extremamente, extremamente talentosa, tipo raramente, raramente talentosa, tipo como [Cardinals rookie wide receiver] Marvin [Harrison Jr.] é, e algumas das grandes são, mas ela também tem amor pelo jogo e faz todas as pequenas coisas fora do campo. Então, o céu é o limite.”

Wilson propôs a Smith em 14 de junho no Peninsula Park Rose Garden em Portland, Oregon, depois de planejar a ocasião por meses. Dois dias antes, Smith estava no Arizona, mas Wilson disse a ela que ele teria o próximo fim de semana de folga e que ele teria treinos na semana seguinte. Na realidade, os Cardinals tinham completado seu programa de offseason em 12 de junho e Wilson estava livre para o verão.

Smith voou de volta para Portland na noite de 13 de junho e foi treinar com seu time, o Portland Thorns da NWSL, no dia seguinte. Wilson havia trabalhado com sua agência, que havia trabalhado com a Nike para dizer a Smith que a empresa de calçados estava organizando um jantar para vários atletas olímpicos para falar sobre seus planos para os Jogos de Paris.

Wilson disse que isso garantiu que Smith estaria bem vestida e, mais importante, com as unhas feitas. Wilson enviou um carro particular para buscá-la para o que ela pensou ser um passeio até o jantar da Nike, mas na realidade era até o Peninsula Park Rose Garden, onde Wilson a esperava.

Smith aceitou quando Wilson a pediu em casamento, e esperando por ela estavam os pais de ambos, que Wilson havia trazido de avião.

“Honestamente, se eu pudesse colocar uma medida nisso, seria algo como 12 em 10”, disse Wilson. “Era, tipo, se houvesse uma unidade que eu pudesse medir, seria 12 em 10. Era tudo o que eu poderia imaginar e mais.

“Tudo correu perfeitamente bem. Não escorreguei, não me atrapalhei com as palavras. Sinceramente, foi um dos melhores dias da minha vida, de verdade.”