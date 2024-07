Obras de melhorias na Rodovia Mário Freire Leahy em Penedo estão a todo vapor

As chuvas intensas de maio testaram a infraestrutura de Penedo. Entretanto, a cidade mostra-se resiliente e está implementando medidas preventivas para evitar futuros problemas. O Plano de Ações do Programa Reconstruir Penedo engloba obras de drenagem, contenção de encostas e canalização de rios, com o intuito de reduzir riscos e garantir a segurança dos habitantes.

Na Rodovia Mário Freire Leahy, que é vital para a mobilidade urbana, os danos foram significativos. As obras de recuperação do trecho danificado pelo deslizamento de terra já estão em andamento, restando apenas a repavimentação.

Os serviços agora se concentram nas proximidades do bairro Nossa Senhora de Fátima, popularmente conhecido como Coreia. Estão sendo instaladas novas tubulações para facilitar o escoamento da água que se acumula na Lagoa do Oiteiro.

Os trabalhos, iniciados na quinta-feira, dia 11, incluem a limpeza do canal que deságua no Rio São Francisco para a instalação das novas tubulações, seguida da recuperação da pista e do acesso ao Oiteiro e Coreia.

Por: Fellype Barreto