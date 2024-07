OJ Simpson homenageado no segmento BET In Memoriam, multidão pega de surpresa

OJ Simpson foi incluído no segmento “In Memoriam” do 2024 BET Awards …

Confira o clipe da cerimônia – o público aplaudiu entusiasticamente no domingo enquanto fotos do falecido apareciam na tela… mas quando a foto de OJ apareceu, rotulando-o de “Ex-Jogador da NFL”, um silêncio constrangedor envolveu a sala.

O segmento In Memoriam foi apresentado como “uma homenagem à excelência negra que infelizmente perdemos este ano”.

JO morreu em abril aos 76 anos do câncer de próstata após vários meses em cuidados paliativos.

Seu falecimento provocou reações diversas – alguns na comunidade do futebol homenagearam o atleta, enquanto outros se lembraram de Simpson, que foi absolvido de duplo homicídio em 1995, como um assassino.

Documento Tubi do TMZ, “OJ, como ele realmente fez isso”, crônicas Harvey Levin experiência na cobertura do julgamento de homicídio, com histórias inéditas sobre o caso.