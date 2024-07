Olimpíadas 2024 – A estreia estelar de Kevin Durant foi toda sobre prática

PARIS — Não é uma distinção que alguém realmente queira, embora seu valor seja inquestionável: Kevin Durant provou que é provavelmente o maior jogador da história do basquete ao se recuperar de uma lesão.

Curto prazo, longo prazo ou médio prazo ao longo de 17 anos na NBA e agora cinco verões com a USA Basketball, Durant repetidamente e implacavelmente superou contratempos para entregar performances de classe mundial. O mais recente foi sua explosão de 23 pontos ao fazer 8 de 9 arremessos em apenas 17 minutos saindo do banco na vitória dominante do Team USA sobre o três vezes MVP da NBA Nikola Jokic e a candidata à medalha de ouro Sérvia na abertura olímpica de domingo.

Mas seus companheiros de equipe americanos não apenas testemunharam o momento, eles viram como ele realmente aconteceu. Durant tem um segredo quando se trata desse feito, não que ele já tenha tentado escondê-lo:

Ele pratica a toda velocidade.

E isso, disseram os dirigentes da USA Basketball, foi o fator subjacente pelo qual eles finalmente tiveram confiança em trazer Durant de volta, depois de não jogar um minuto nos preparativos pré-olímpicos do Time EUA e nem mesmo jogar basquete 5 contra 5 desde que a temporada do Phoenix Suns terminou no final de abril.

Isso pode soar como um princípio básico do atletismo, mas é, na verdade, um caso atípico para estrelas da NBA da idade de Durant (35), especialmente considerando que esta é a offseason. Há um desejo de economizar energia durante a rotina das viagens internacionais para jogadores que carregam grandes fardos durante o resto do ano para seus times da NBA.

A ética de trabalho de Durant já é lendária, mas ele mostrou sua prática ética em uma série de treinos na semana passada que foram os alicerces para sua conquista instantânea contra a Sérvia.

“Acho que ele vai ainda mais forte nos treinos”, disse LeBron James, que está jogando ao lado de Durant pela primeira vez desde as Olimpíadas de Londres de 2012, após a vitória de domingo. “Então, quando o jogo começa, é apenas rotina para ele.”

jogar 1:04 Durant e LeBron lideram a equipe dos EUA na vitória da fase de grupos sobre a Sérvia A equipe dos EUA conta com atuações perfeitas de LeBron James e Kevin Durant no primeiro tempo, rumo a uma vitória convincente sobre a Sérvia na fase de grupos.

Houve até um momento viral no treino da semana passada, quando foi postada uma foto de Anthony Edwards enterrando em Durant durante o que realmente foi um treino de vital importância em seu retorno.

Durant até repostou a foto e brincou, “Eu tentei Jennifer” em referência a um velho tropo de mídia social de CJ McCollum. Mas foi um vislumbre de quão duro Durant estava indo naqueles treinos.

“É por isso que ele é o melhor, cara. Ele ama competir”, disse Edwards. “Não acho que outra pessoa teria pulado naquela situação, mas ele pulou. Ele sabia quais eram as consequências.”

Os treinadores do Team USA e a equipe do Suns, que acompanharam Durant durante a reabilitação em Abu Dhabi e Londres durante a preparação pré-olímpica, monitoraram sua panturrilha direita cuidadosamente. E às vezes, mesmo que isso frustrasse Durant, eles tiveram que atrasá-lo em seu processo de recuperação ao longo do último mês.

Mas quando ele foi liberado para treinar, Durant estava com força total. Isso incluiu algum trabalho pós-treino com Bam Adebayo, que estava na equipe olímpica de 2020 com Durant em Tóquio, o companheiro de equipe do Suns, Devin Booker, e Joel Embiid, que estava fazendo sua própria recuperação de um problema no joelho no final da temporada da NBA.

Adebayo serviu como defensor de treino especial para Durant. O grandalhão All-Defensive do primeiro time tinha uma mensagem para ele: se Durant conseguiu marcar em Adebayo enquanto ele se recuperava da lesão, ele poderia marcar em qualquer um no torneio olímpico.

“Eu amo Bam, e ele estava certo”, disse Durant. “Temos treinado desde que eu pude treinar e me movimentar com o time. Isso nos tornou todos melhores, e o máximo que eu consigo fazer nessa quadra com caras assim é bom.”

Depois que o Team USA cancelou os planos de Durant jogar em Londres quando sua recuperação desacelerou, parecia que Durant não conseguiria passar por uma lista de obstáculos que os treinadores e técnicos queriam ver a tempo de enfrentar a Sérvia. Mas enquanto os americanos faziam treinos, primeiro em Lille e depois em Paris, na semana passada e o observavam se testar com tanta intensidade, a confiança na saúde de Durant continuou.

A confiança de ninguém cresceu mais do que a de seu atual e antigo treinador.

“Obviamente treinei Kevin por três anos [with Golden State] e, talvez mais do que qualquer outro jogador com quem já convivi, quando ele retorna de uma longa ausência, você nem percebe”, disse o técnico do time dos EUA, Steve Kerr.

“Ele é tão habilidoso e parecia estar em forma no meio da temporada depois de não jogar uma partida de basquete de verdade por alguns meses. Incrível.”