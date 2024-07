Olimpíadas 2024: Adam Peaty tem COVID-19 após medalha de prata

Adam Peaty testou positivo para COVID-19 nas Olimpíadas de Paris na segunda-feira, informou o Comitê Olímpico Britânico (BOA), menos de 24 horas depois de ter sido derrotado por pouco na final dos 100 metros peito masculino.

Peaty tinha como objetivo igualar o recorde de Michael Phelps de vencer a mesma prova de natação em três Olimpíadas consecutivas, mas acordou na manhã de domingo com dor de garganta.

Ele perdeu a corrida por apenas 0,02 segundos para o italiano Nicolò Martinenghi, o que significa que ele dividiu a medalha de prata com Nic Fink, da equipe dos EUA.

O atleta de 29 anos não precisa ficar em isolamento social e não precisa testar negativo antes de competir novamente, mas evitará contato com outras pessoas pelos próximos dias.

A equipe GB e Peaty continuam esperançosas de que ele consiga competir nos revezamentos mais tarde no programa de natação.

Adam Peaty testou positivo para COVID-19 na segunda-feira. Ian MacNicol/Getty Images

“Como em qualquer caso de doença, a situação está sendo administrada adequadamente, com todas as precauções usuais sendo tomadas para manter a delegação saudável”, disse a Equipe GB em um comunicado.

Ele disse após a corrida de domingo que não usaria nenhuma possível doença como desculpa, acrescentando que estava feliz por Martinenghi.

“Essas não são desculpas, são apenas coisas pelas quais os atletas têm que passar todos os dias e eu nunca teria uma desculpa para o que acontece”, disse Peaty aos repórteres.

Na segunda-feira, ele acessou o Instagram para agradecer ao seu parceiro e treinador e insistiu que o segundo lugar foi uma “bênção”.

“Uma noite cheia de emoção crua e esporte em sua verdadeira forma”, ele escreveu. “Esses últimos 14 meses foram incrivelmente desafiadores e não me arrependo de nenhuma sessão de treinamento ou decisão que tomei.

“Continuei lutando e encontrando novas maneiras de aproveitar algo que me quebrou até o âmago e terminar com uma prata olímpica em tudo isso é uma bênção absoluta. Estou mais orgulhoso do homem e atleta que sou desde ontem à noite do que estive em toda a minha carreira.”

Ele agora tem seis medalhas olímpicas, incluindo três de revezamento entre Rio 2016 e Tóquio 2020.

O atleta de 29 anos voltou a correr em fevereiro após uma pausa para cuidar da saúde mental e descreveu sua medalha de prata como uma vitória pessoal imediatamente após a corrida.

“No meu coração eu venci e essas são lágrimas de alegria porque eu disse a mim mesmo que daria o meu melhor a cada dia e eu dei. Você não pode ficar chateado com isso”, disse Peaty.