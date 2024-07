Olimpíadas 2024: Andy Murray estende a despedida com vitória em duplas

PARIS — Andy Murray continua adiando sua planejada aposentadoria do tênis, já que ele e seu parceiro de jogo da equipe GB, Dan Evans, venceram sua partida da segunda rodada do torneio de duplas masculinas das Olimpíadas de Paris na terça-feira.

A dupla britânica avança para as quartas de final, onde uma vitória lhes garantiria uma chance de medalha.

A última partida de tênis do escocês acontecerá na próxima semana, tendo sido confirmado que este será seu último torneio como profissional, embora ainda não tenha chegado.

Evans e Murray conquistaram uma vitória bem disputada por 6-3, 6-7(8), (11-9) sobre a dupla belga Sander Gille e Joran Vliegen, em uma exibição que foi muito melhor do que sua vitória milagrosa no desempate da primeira rodada.

Os britânicos assumiram a liderança no início do primeiro set ao quebrar o serviço dos oponentes na primeira oportunidade, notavelmente por meio de um super lob de Evans para o canto direito mais distante. No entanto, Gille e Vliegen mantiveram a calma no segundo set e forçaram um tie break nervoso.

Andy Murray estendeu sua carreira por pelo menos mais uma partida. Clive Brunskill/Getty Images

Perdendo por 6 a 5, o próprio Murray salvou um set point ao mostrar reflexos afiados para converter um voleio na rede, mas Gille e Vliegen perseveraram e venceram o set.

Isso levou a disputa para um tie break decisivo – o segundo de Murray e Evans em tantas partidas depois de resgatar cinco match points na última vez – e eles produziram alguns momentos mágicos desta vez também. Duas vezes a carreira de Murray ficou por um fio quando os belgas chegaram ao match point, mas ambas as vezes a dupla britânica sobreviveu antes de levar 11-9.

Eles enfrentarão Taylor Fritz e Tommy Paul, do time dos EUA, ou a dupla holandesa Robin Haase e Jean-Julien Rojer nas quartas de final.

Seria uma tarefa difícil superar a dupla americana, caso os enfrentassem, mas Murray não é nenhum estranho ao sucesso olímpico.

Ele é bicampeão olímpico, tendo conquistado medalhas de ouro no simples masculino em Londres 2012 e Rio 2016. Ele também tem uma medalha de prata em duplas mistas no Rio, ao lado de Laura Robson.