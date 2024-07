Olimpíadas 2024: Andy Murray se aposentará após os Jogos de Paris

O tricampeão do Grand Slam Andy Murray anunciou que se aposentará do tênis após as Olimpíadas de Paris, encerrando sua carreira de 19 anos.

Murray, 37, retirou-se do campeonato de simples de Wimbledon no início deste mês após não conseguir se recuperar a tempo de um procedimento de cisto espinhal. No entanto, ele conseguiu se despedir do All England Club com uma partida de duplas ao lado de seu irmão, Jamie, antes de receber uma homenagem na quadra.

Murray havia dito anteriormente que não jogaria o swing de quadra dura desta temporada, o que significa que sua última chance de jogar seria em Roland Garros, nas Olimpíadas. Na terça-feira, ele confirmou que esta será sua última aparição.

“Cheguei a Paris para meu último torneio de tênis”, escreveu Murray no X. “Competir pelo Time GB foi de longe uma das semanas mais memoráveis ​​da minha carreira e estou extremamente orgulhoso de poder fazer isso pela última vez!”

O sorteio para o torneio de tênis acontecerá na quinta-feira, quando Murray saberá quem será seu primeiro oponente. Ele está programado para jogar no torneio de simples masculino, assim como na competição de duplas ao lado de Dan Evans.

Murray é duas vezes medalhista de ouro olímpico, tendo conquistado títulos consecutivos em Londres 2012 e Rio 2016, cada um deles marcando o período de maior sucesso de sua carreira.

Andy Murray ganhou ouro em Londres 2012 e Rio 2016. O crédito da foto deve ser LEON NEAL/AFP/GettyImages

O triunfo de Murray em Londres 2012, onde ele venceu na final com uma vitória em sets diretos sobre Roger Federer, foi seu primeiro título importante. Ele o seguiu levantando seu primeiro título de Grand Slam um mês depois, dessa vez derrotando Novak Djokovic.

Ele venceu em sua próxima aparição no All England Club no ano seguinte, antes de ganhar o título pela segunda vez em 2016.

Desde então, Murray enfrentou uma infinidade de problemas de lesões. Ele se aposentou brevemente em 2019 após duas cirurgias no quadril. Sua última vitória no torneio ATP veio em Antuérpia em outubro de 2019.