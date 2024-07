Olimpíadas 2024: Autoridades do triatlo estão ‘confiantes’ para quarta-feira

As corridas de triatlo estão ameaçadas devido aos níveis de poluição do Sena. Getty

PARIS — Autoridades do World Triathlon e do Paris 2024 disseram estar “confiantes” de que as corridas de triatlo olímpico masculino e feminino poderão ser realizadas na quarta-feira, apesar da tempestade prevista para atingir Paris na terça-feira à noite.

Aurélie Merle, Diretora Executiva de Esportes de Paris 2024, revelou que os dados da manhã de terça-feira mostraram que apenas um dos quatro pontos testados no Sena estava abaixo do limite da World Triathlon para contaminação por E. coli — dois dos pontos estavam ligeiramente acima, enquanto um estava significativamente acima.

A cidade de Paris gastou € 1,5 bilhão (US$ 1,4 bilhão) em um projeto para limpar o Rio Sena, com as corridas de triatlo olímpico e a maratona de natação programadas para acontecer no rio.

No entanto, os níveis de poluição da água continuam intimamente ligados ao clima.

“Neste momento estamos decepcionados porque não conseguimos dar continuidade ao que foi planejado, mas estamos todos de bom humor pensando que teremos a oportunidade [to hold the race]”, disse a CEO da World Triathlon, Marisol Casad. “Estamos bastante confiantes de que a corrida acontecerá amanhã.”

A confiança da federação vem apesar da chuva esperada para terça-feira à noite, poucas horas antes da corrida. Merle confirmou que a chuva durante a cerimônia de abertura foi a principal razão pela qual o Sena não estava dentro do limite da federação para níveis de poluição.

“O mundo inteiro viu que choveu muito durante a cerimônia de abertura… e também na manhã seguinte. O equivalente à precipitação de julho caiu em apenas 36 horas, o que é cerca de 25 mm. Isso é muito”, disse Merle.

A decisão sobre se as corridas de triatlo de quarta-feira serão realizadas será tomada às 3h30, horário local, o que levará em consideração os resultados da amostra de água coletada na manhã de terça-feira, bem como uma série de outros fatores.

Se a qualidade da água não for considerada adequada, eles pretendem realizar a corrida na sexta-feira, o que pode fazer com que os organizadores abandonem a etapa de natação e migrem para um duatlo, caso as preocupações com a segurança ainda não tenham sido satisfeitas.

Quando perguntado sobre o motivo de eles continuarem tão confiantes em realizar as corridas na quarta-feira, Merle disse: “Obviamente estamos confiantes porque vimos no mês de julho que mesmo quando choveu, a água foi absorvida rapidamente pelo rio, de modo que o rio teria o limite aceitável para a federação internacional.

“É por isso que estamos confiantes porque vimos essas evoluções [previous data points] e que toda a infraestrutura que construímos poderia funcionar.”

Paris 2024 tem um plano B para mover o evento de natação da maratona caso o Rio Sena não seja adequado para sediá-lo. No entanto, nenhum plano B foi feito para os eventos de triatlo.

“Trabalhamos muito próximos da World Triathlon quando se tratava de planos de contingência”, disse Merle. “A diferença com a natação de maratona é que ou você nada ou cancela a corrida, enquanto no triatlo você ainda tem a oportunidade, como último recurso, de mudar para um duatlo.”