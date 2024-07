Olimpíadas 2024: Canadá perde apelação por espionagem de drones no futebol feminino

O recurso do Canadá contra a dedução de pontos de sua equipe de futebol nos Jogos de Paris em meio a um escândalo de drones foi rejeitado pelo Tribunal Arbitral do Esporte, informou o TAS na quarta-feira.

O CAS disse que seu painel de três juízes rejeitou o recurso do Canadá e confirmou a dedução de seis pontos imposta no sábado pela FIFA.

Dois treinadores assistentes usaram drones para espionar os treinos da Nova Zelândia, adversária, na semana passada, antes do jogo de abertura.

O Canadá perdeu seis pontos, enquanto a técnica Bev Priestman e os árbitros Joseph Lombardi e Jasmine Mander foram proibidos de qualquer atividade relacionada ao futebol por um ano pela FIFA, depois que a Nova Zelândia reclamou que a equipe canadense usou drones durante suas sessões de treinamento antes da partida de abertura.

A seleção feminina canadense perdeu seis pontos após o escândalo de espionagem que abalou Paris 2024. ARNAUD FINISTRE/AFP via Getty Images

“O pedido apresentado pelo Comitê Olímpico Canadense e pela Canada Soccer em relação à dedução de seis pontos imposta à seleção canadense de futebol feminino para o torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi indeferido”, disse o CAS em um comunicado.

O veredito urgente foi divulgado menos de oito horas antes do Canadá, atual campeão olímpico, enfrentar a Colômbia em Nice na rodada final do Grupo A.

O Canadá permanece em terceiro na classificação com zero pontos, apesar de vencer os dois jogos, contra a Nova Zelândia e a França. O Canadá ainda pode avançar para as quartas de final com uma vitória na quarta-feira.

A penalidade de seis pontos por violação das regras da FIFA durante o torneio não tem precedentes no futebol moderno.

Uma penalidade de três pontos está sendo aplicada atualmente ao Equador na qualificação para a Copa do Mundo masculina de 2026 na América do Sul. Essa sanção foi imposta pelos juízes do CAS e transferida do Equador que escalou um jogador inelegível com documentos falsificados no programa de qualificação bem-sucedido da equipe para a Copa do Mundo de 2022.

O Comitê Olímpico do Canadá e a Federação Canadense de Futebol emitiram uma declaração conjunta na quarta-feira, agradecendo ao CAS pela audiência rápida.

“Embora decepcionados com o resultado do nosso apelo, elogiamos os jogadores por sua incrível resiliência e coragem ao longo deste torneio e estamos ansiosos para torcer por eles na partida de hoje contra a Colômbia”, disse o comunicado.

Na segunda-feira, a Sport Canada disse que estava retendo o financiamento destinado aos salários de Priestman e dos outros dois dirigentes suspensos da equipe, chamando o escândalo dos drones que abalou o torneio de futebol das Olimpíadas de Paris de uma vergonha para todos os canadenses.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.