Olimpíadas 2024: favoritos do basquete masculino, concorrentes e mais

PARIS — O torneio internacional de basquete masculino mais competitivo da história finalmente chegou.

Apenas ser uma das 12 equipes a se classificar para as Olimpíadas de 2024 já é uma grande conquista. Há equipes carregadas e jogadores de classe mundial que desejam estar na França agora, incluindo o time da Eslovênia liderado por Luka Doncic que chegou às semifinais em Tóquio há três anos, mas perdeu em um torneio de qualificação pré-olímpica no início deste mês.

Veja o que você precisa saber para se preparar para o torneio, que começa no sábado com Austrália x Espanha (11h, horário local/5h, horário do leste).

Escolhas dos editores 2 Relacionados

As 12 nações competindo pelo ouro serão divididas em três grupos de quatro equipes para a rodada de abertura. Cada equipe joga com as outras três em seu grupo. As equipes com os dois melhores registros em cada grupo avançarão para as quartas de final. Os empates são desfeitos pela competição frente a frente e, em seguida, pelo diferencial de pontos.

Os dois melhores terceiros colocados dos três grupos também avançam, que é onde a diferença de pontos geralmente faz a maior diferença, então vencer é importante, mas vencer muito também é importante (algo com o qual os fãs da NBA se familiarizaram durante o torneio inaugural da temporada passada).

Os oito times que eventualmente avançarem para as quartas de final, que começam em 6 de agosto, provavelmente criarão uma fase eliminatória imprevisível e rica em talentos.

MAIS: Tudo o que você precisa saber sobre o Time EUA

O favorito

O time dos EUA é o favorito nas apostas (-400 na ESPN BET). Os americanos ganharam as últimas quatro medalhas de ouro e sete de oito desde que os jogadores da NBA foram autorizados a competir em 1992. O arquiteto do time Grant Hill trouxe, sem dúvida, o clube de 12 homens mais profundo da história do programa para Paris. No entanto, o ouro do time dos EUA em Tóquio em 2021 foi uma corrida muito disputada e ilustrou como a margem de erro diminuiu. Três anos atrás, o time liderado por Kevin Durant perdeu para a França na fase de grupos e conseguiu apenas uma vitória de cinco pontos no jogo da medalha de ouro.

Na preparação para as Olimpíadas deste verão, três dos cinco jogos de exibição da equipe não foram decididos até o último minuto ou dois, incluindo uma vitória de um ponto sobre uma equipe do Sudão do Sul que ela verá novamente na semana que vem. O técnico Steve Kerr, que foi assistente há três anos em Tóquio, pediu à equipe que aumentasse seu nível de intensidade ao chegar em Paris.

“É disso que se trata hoje”, disse ele na quinta-feira após a sessão de filme da equipe. “É o lembrete. É hora. Estamos aqui. Então, tem que ser 40 minutos de força, atenção e foco, e não podemos deixar que as equipes nos superem em esforço e energia.”

Mesmo para os padrões do Team USA, este time tem tempo mínimo para se consolidar. Apenas dois jogadores, Anthony Edwards e Tyrese Haliburton, jogaram na Copa do Mundo no verão passado. Apenas cinco — Durant, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Devin Booker e Jayson Tatum — jogaram em 2021 em Tóquio, e Durant perdeu todo o cronograma de exibição cuidando de uma panturrilha dolorida. LeBron James não joga pelo Team USA desde as Olimpíadas de 2012 em Londres, e Stephen Curry está jogando em sua primeira Olimpíada (ele jogou nas Copas do Mundo FIBA ​​de 2010 e 2014).

Nikola Jokic e a Sérvia podem representar o maior desafio para LeBron James e a equipe dos EUA. Joe Murphy/NBAE via Getty Images

Os principais concorrentes:

• O Canadá tem 10 jogadores atuais da NBA em seu elenco e uma quadra de defesa lotada com o vice-campeão do NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander e o campeão da NBA Jamal Murray, além de uma série de alas que — não por coincidência — são ideais para vencer os americanos. Talvez igualmente importante, os canadenses enfatizaram a continuidade e passaram mais tempo juntos do que seus colegas americanos, enquanto tentam superar a divisão talento/química que o Time EUA sempre luta. No entanto, eles são a atração principal do “Grupo da Morte” e enfrentam uma estrada brutal para o jogo da medalha de ouro.

• A Sérvia tem Nikola Jokic, um MVP da NBA três vezes que tem mantido o Team USA acordado à noite preocupante. Ela também possui armadores de nível NBA, algo que muitas potências europeias não podem dizer. Jokic e o armador do Atlanta Hawks Bogdan Bogdanovic têm uma tonelada de experiência na seleção nacional que remonta ao Rio 2016, quando os sérvios levaram a prata. Além disso, e talvez o mais importante, eles podem ter três olhares para o Team USA. Uma vez na temporada de exibição, uma vez na fase de grupos e potencialmente uma vez para uma medalha. O técnico é o velho mestre Svetislav Pešić, que surpreendeu muitos no ano passado ao liderar a equipe para uma prata na Copa do Mundo sem Jokic.

• A Austrália ganhou sua primeira medalha em Tóquio — um bronze — mas a equipe deste ano tinha expectativas um pouco menores. Mas foi muito impressionante durante os jogos pré-olímpicos, o que elevou as chances da Austrália na França. Josh Giddey se estabeleceu como a peça central da equipe e acumula estatísticas atacando o aro e distribuindo. O técnico veterano Brian Goorjian preparou habilmente a equipe e a veterana armadora Patty Mills, jogando em sua quinta Olimpíada, continua perigosa como uma artilheira explosiva, marcando 28 pontos em uma vitória de exibição sobre Jokic e a Sérvia no início deste mês.

Poderia roubar uma medalha

LeBron James, Stephen Curry e companhia buscam levar a equipe dos EUA à quinta medalha de ouro olímpica consecutiva. • Olimpianos, reúnam-se! Crie um esquadrão

• Cavalo de vento: Steph e LeBron de olho no ouro

• Classificações de poder: Como o campo de 12 equipes se compara

• Pelton: Será que esse time pode ser o melhor de todos os tempos?

• Equipe EUA: Lista completa, programação, notícias

• A França levou a prata em Tóquio, mas teve 12 meses decepcionantes. Ano passado, não passou da fase de grupos da Copa do Mundo. Então, mesmo ao adicionar Victor Wembanyama ao time pela primeira vez em uma grande competição, pareceu menos impressionante ao perder quatro vezes em jogos pré-olímpicos, embora todos eles tenham sido disputados na França. A linha de frente de Wembanyama e Rudy Gobert — os dois primeiros colocados na votação do Jogador Defensivo do Ano da NBA na temporada passada — é assustadora para os adversários, mas os franceses estão carentes na quadra de defesa e isso realmente aparece neste palco. Apenas três dos armadores do time — Frank Ntilikina, Nando De Colo e Evan Fournier — têm experiência na NBA. Eles estão jogando em casa e devem ser respeitados, mas não são tão temidos quanto há quatro anos — ou se tivessem garantido os serviços de Joel Embiid, que está jogando pelo Time EUA.

• A Alemanha é um time tão bem construído e experiente, que não é uma sensação boa colocá-lo nessa categoria. Mas é uma indicação de quão profundo é esse torneio. Os alemães foram impressionantes ao vencer a Copa do Mundo no verão passado. Eles têm aquela mistura super valiosa de um armador líder dominante, a estrela internacional Dennis Schroeder, e uma linha de frente gigantesca e talentosa com os jogadores da NBA Franz Wagner, Moritz Wagner e Daniel Theis. Seu técnico veterano, Gordy Herbert, provou ser brilhante na construção e preparação de seu time.

Maiores jogos de sinuca