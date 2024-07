Olimpíadas 2024: França vence novamente, Argentina se recupera

A anfitriã França garantiu a segunda vitória consecutiva com Kiliann Sildillia marcando 1 a 0 sobre a Guiné, enquanto Espanha e Japão chegaram às quartas de final na segunda rodada do torneio olímpico masculino de futebol no sábado.

A França teve dificuldades para se firmar em Bordeaux após a vitória por 3 a 0 sobre os Estados Unidos no Grupo A, mas encontrou uma maneira de superar a sólida seleção da Guiné, que teve duas tentativas anuladas no primeiro tempo, com a brilhante cabeçada de Sildillia aos 75 minutos.

Sildillia trouxe alívio aos fãs franceses ao completar o belo cruzamento de Michael Olise e levar a multidão ao delírio.

A Espanha garantiu uma vaga nas quartas de final com sua segunda vitória no Grupo C ao derrotar a República Dominicana por 3 a 1, enquanto a Argentina derrotou o Iraque pelo mesmo placar no Grupo B.

A Argentina se recuperou da derrota caótica para o Marrocos na estreia e aumentou suas chances de chegar às quartas de final, assumindo a liderança do grupo no saldo de gols.

A seleção argentina de Javier Mascherano abriu o placar em Lyon aos 14 minutos, graças a um voleio de Thiago Almada, mas o Iraque empatou com uma cabeçada de Aymen Hussein segundos antes do intervalo.

O cabeceio do reserva Luciano Gondou no segundo tempo e um gol espetacular de Ezequiel Fernandez a seis minutos do fim garantiram os três pontos para os medalhistas de ouro de 2004 e 2008.

A França comemora o gol de Kiliann Sildillia que garantiu a vitória sobre a Guiné. VALERY HACHE/AFP via Getty Images

“Foi uma partida difícil. O Iraque é um time fisicamente forte. A única coisa que precisávamos fazer era vencer, é um grande alívio”, disse Mascherano.

“Tivemos dificuldades, mas no segundo tempo conseguimos fazer muitas jogadas internas e finalizar por fora.”

Mais cedo, em Bordeaux, a Espanha dominou a República Dominicana desde o início e saiu na frente no 24º por Fermín López. No entanto, os estreantes empataram quando Angel Montes de Oca marcou o primeiro gol olímpico para o país.

Alejandro Baena e Miguel Gutiérrez garantiram a vitória sobre os dominicanos, que ficaram reduzidos a 10 homens antes do intervalo após o cartão vermelho de Edison Azcona.

Os Estados Unidos marcaram três vezes em 30 minutos em uma vitória esmagadora por 4 a 1 sobre a Nova Zelândia, rival do Grupo A, em Marselha, enquanto o Paraguai marcou duas vezes nos acréscimos para derrotar Israel por 4 a 2 no confronto do Grupo D no Parc des Princes.

Ainda no Grupo D, o Mali perdeu um pênalti no final e não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o Japão, que se classificou para as quartas de final depois de também ter goleado o Paraguai por 5 a 0 no primeiro jogo.

O Uzbequistão foi eliminado de sua primeira Olimpíada após uma derrota por 1 a 0 para o Egito em Nantes, após um gol de Ahmed Koka na segunda partida do Grupo C.

No Grupo B, a Ucrânia, com 10 jogadores, conquistou uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o Marrocos em St Etienne, graças ao gol da vitória de Ihor Krasnopir no final.