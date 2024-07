Olimpíadas 2024: Marrocos vence Argentina em meio ao caos da invasão de torcedores

Uma invasão de torcedores na partida de abertura do torneio olímpico de futebol entre Argentina e Marrocos na quarta-feira causou caos, com a Argentina sendo derrotada por 2 a 1 após revisão do VAR após o jogo ter sido suspenso com o placar empatado em 2 a 2.

O argentino Cristian Medina marcou nos acréscimos para salvar o que parecia ser um empate de 2 a 2, mas a decisão anulando o gol foi tomada cerca de uma hora e 25 minutos após a suspensão do jogo, quando os times retornaram ao campo para encerrar a partida em um estádio vazio.

Houve imagens de alguns jogadores argentinos se encolhendo quando o que parecia ser um sinalizador foi lançado. Garrafas e copos estavam espalhados pelo campo no final.

O marroquino Achraf Hakimi (à esquerda) desafia o atacante argentino Julián Álvarez na partida do grupo B masculino na quarta-feira. Imagens Getty

O site das Olimpíadas também mostrou a partida como “interrompida”.

Cerca de uma hora após o incidente, os organizadores no local disseram que a partida não havia terminado oficialmente. Os jogadores estavam sendo mantidos no estádio para retomar o jogo. Painéis de vídeo informaram aos fãs que a partida estava suspensa e que eles tinham que deixar o estádio.

O placar no site de mídia das Olimpíadas informou que haveria uma revisão em vídeo do gol de Medina para verificar possíveis impedimentos.

Marrocos vencia o jogo por 2 a 0 antes da reação da Argentina.

Giuliano Simeone marcou aos 68 minutos e Medina empatou o jogo nos acréscimos.

A Argentina foi vaiada pelos espectadores pela polêmica do vídeo de Enzo Fernández, rotulado pela Federação Francesa de Futebol como “racista e discriminatório”.

Os vencedores das medalhas de ouro em 2004 e 2008 não conseguiram exibir o seu melhor jogo, apesar de contarem com os recentes vencedores da Copa América, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi e Gerónimo Rulli.

Soufiane Rahimi colocou o Marrocos na frente quando Achraf Hakimi o lançou pela direita após uma excelente jogada de passe nos segundos finais do primeiro tempo.

Rahimi dobrou a vantagem e marcou seu segundo gol de pênalti aos 49 minutos, antes de Simeone diminuir para o time de Javier Mascherano aos 68 minutos.

Medina então balançou a rede aos 16 minutos do fim do jogo, antes que os torcedores invadissem o campo e objetos fossem atirados contra os jogadores, enquanto o caos se instalava na cidade do leste francês.

Enquanto isso, a Espanha, que teve dificuldades para encontrar o ritmo nos primeiros minutos do jogo, assumiu a liderança aos 29 minutos contra o Uzbequistão, com uma finalização de curta distância de Marc Pubill após passe de Abel Ruiz.

O Uzbequistão, aplaudido por uma multidão em êxtase, empatou pouco antes do intervalo, graças ao pênalti convertido por Eldor Shomurodov após revisão do VAR por falta de Pau Cubarsí.

A Espanha desperdiçou uma chance de ouro de restaurar a liderança após o intervalo quando o pênalti de Sergio Gómez foi defendido por Abduvohid Nematov, mas o jogador da Real Sociedad se redimiu e balançou a rede aos 62 minutos, garantindo à Espanha seus primeiros três pontos no Grupo C.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta reportagem.