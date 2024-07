Olimpíadas 2024: Oleksandr Usyk pagará prêmio em dinheiro aos boxeadores da Ucrânia

Os boxeadores ucranianos nas Olimpíadas de Paris têm um incentivo adicional para ganhar medalhas depois que o ex-campeão indiscutível dos pesos pesados, Oleksandr Usyk, prometeu pagar a eles um prêmio em dinheiro do seu próprio bolso se eles conseguirem subir ao pódio.

A Ucrânia tem três boxeadores competindo em Paris — o medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, Oleksandr Khyzhniak, Aider Abduraimov e Dmytro Lovchynskyi — e Usyk tem feito o melhor para dar apoio a eles nos Jogos.

“Ele ajuda muito nossos boxeadores, de diferentes maneiras. Ele os apoia financeiramente. Ele os ajuda com dinheiro”, disse o técnico ucraniano Dmitry Sosnovsky à Reuters após a vitória do peso médio Khyzhniak sobre o húngaro Pylyp Akilov na terça-feira.

“Ele disse a eles que se eles ganhassem medalhas nos Jogos Olímpicos, ele daria o dinheiro do prêmio sozinho. Do seu bolso.

“Ele dará dinheiro para bronze, prata e ouro. Ele disse que para o primeiro lugar serão $80.000, para o segundo lugar, a medalha de prata, $70.000. E o bronze é $50.000.”

Um porta-voz do comitê olímpico da Ucrânia confirmou que Usyk se comprometeu a pagar prêmios em dinheiro aos medalhistas.

O campeão do WBC, WBO e WBA, Usyk, é campeão olímpico e ganhou o ouro na categoria peso pesado nos Jogos de Londres de 2012.

Usyk, 37, estava na North Paris Arena para apoiar o superpesado Lovchynskyi em sua derrota por nocaute para o australiano Teremoana Junior na segunda-feira.

“Ele esteve aqui na segunda-feira e foi ao vestiário, antes da luta, para dizer que tudo ficaria bem”, disse Sosnovsky.

“Com cada boxeador ele tentou dar conselhos para suas lutas. Ele tentou inspirá-los.”

Os medalhistas na competição de boxe também receberão prêmios em dinheiro da Associação Internacional de Boxe (IBA), que disse que concederá US$ 100.000 aos medalhistas de ouro, US$ 50.000 às medalhas de prata e US$ 25.000 às de bronze.