Olimpíadas 2024: Seleção dos EUA quer acabar com a seca de quartas de final

MARSELHA, França — Jack McGlynn se lembra de quando o objetivo era o mais básico possível: nenhuma seleção masculina de futebol dos Estados Unidos havia se classificado para uma Olimpíada desde 2008, então, durante meses, apenas chegar aos Jogos de Paris era tudo o que importava.

Mas agora os homens americanos querem mais.

Na véspera da partida final da fase de grupos, McGlynn, que é um dos dois únicos americanos a ter jogado com o time durante todo esse ciclo olímpico, disse que ele e seus companheiros de equipe estão bem cientes do que está em jogo. Se eles conseguirem derrotar a Guiné na terça-feira em Saint-Etienne, eles muito provavelmente se classificarão para as quartas de final e se tornarão o primeiro time masculino dos EUA a chegar às oitavas de final em Jogos Olímpicos de Verão em 24 anos.

“Sabemos que este é o jogo mais importante que tivemos até agora”, disse McGlynn, um meio-campista de passes rápidos do Philadelphia Union. “Eu fiz parte do time que nos classificou aqui, e isso foi meio que um grande negócio para nós.”

Ele acrescentou: “Acho que estar aqui agora — nós meio que entendemos o significado. Os caras mais velhos aqui também falaram conosco sobre o momento — quão grande ele é e quão grande ele pode ser se chegarmos ao próximo estágio também.”

Um desses jogadores mais velhos é o zagueiro Miles Robinson, que é um dos três jogadores acima da idade que o técnico Marko Mitrović selecionou para o elenco. Robinson foi um pilar na linha de defesa da seleção masculina dos EUA em 2022 e parecia estar garantido para jogar pelos EUA na Copa do Mundo no Catar, apenas para ficar de fora após romper o tendão de Aquiles em uma partida da MLS em maio.

Os homens dos EUA vão para uma partida importante contra a Guiné na terça-feira. Alex Livesey/Getty Images

Embora Robinson tenha se esforçado muito para não se deixar abater muito após a lesão, era impossível ignorar completamente a realidade brutal: o sonho teria que esperar.

Agora, após ser selecionado para se juntar a Walker Zimmerman e Djordje Mihailovic como os jogadores mais velhos no elenco olímpico, Robinson tem uma chance diferente, mas significativa, de representar os Estados Unidos em um grande cenário global.

“Definitivamente foi uma longa jornada”, disse Robinson, “cheia de altos e baixos. Sou muito grato por estar aqui e, espero, competir por uma medalha.”

A seleção dos EUA teve um começo difícil no torneio, não conseguindo aproveitar várias boas chances no início, mas mantendo o empate por uma hora com a anfitriã França diante de uma multidão lotada em Marselha, apenas para capitular nos 30 minutos finais em uma derrota por 3 a 0.

Três dias depois, no entanto, os americanos fizeram uma performance que foi quase uma reversão total. Em vez de murchar tarde, eles começaram rápido, marcando três gols na primeira meia hora contra a Nova Zelândia e finalizando uma vitória de 4-1 que foi a maior margem de todos os tempos para uma equipe olímpica masculina americana. Isso também os colocou em uma excelente posição para a partida final do grupo.

Com vários desempates potencialmente em jogo, os cenários podem ficar complicados, mas os EUA têm a garantia de avançar se vencerem a Guiné por pelo menos dois gols, enquanto qualquer vitória dos EUA quase certamente será suficiente, desde que a Nova Zelândia não vença a França no outro jogo do Grupo A.

Há outras circunstâncias em que os EUA poderiam avançar com um empate ou até mesmo uma derrota, mas os jogadores estão mantendo seu pensamento o mais direto possível.

“Acho que esse grupo continua a crescer, continua a aprender uns sobre os outros, e espero que possamos continuar a avançar”, disse Robinson. “Se fizermos isso, o céu é o limite.”