Olimpíadas 2024: Snoop Dogg carrega tocha para os Jogos de Paris

Snoop Dogg em um evento pré-Olímpico em Paris na quinta-feira. Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Snoop Dogg foi um músico de sucesso, estrela de reality show e até apresentador das Olimpíadas. Na sexta-feira, ele adicionou o portador da tocha de Paris 2024 a essa lista.

O homem de 52 anos carregou a chama olímpica em uma área próxima ao estádio Stade de France, no subúrbio de Saint-Denis, no norte de Paris.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Sua parte do revezamento — a penúltima etapa antes da cerimônia de abertura na sexta-feira à noite — ocorreu sem problemas. O mesmo não pode ser dito da rede ferroviária da França na manhã de sexta-feira, que foi atingida por grandes interrupções antes da cerimônia de abertura.

Vândalos atacaram a rede de TGV de alta velocidade da França com uma série de ações coordenadas.

A operadora ferroviária estatal disse que incendiários tinham como alvo instalações ao longo das linhas que conectam Paris a cidades como Lille, no norte, Bordeaux, no oeste, e Estrasburgo, no leste.