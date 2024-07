Olimpíadas 2024: técnico do Canadá ‘provavelmente’ sabia de espionagem por drones – COC

O CEO do Comitê Olímpico Canadense, David Shoemaker, disse que novas informações da Soccer Canada mostraram que a técnica suspensa da seleção feminina, Bev Priestman, provavelmente estava ciente do uso de drones que causou um escândalo nas Olimpíadas de Paris.

O COC removeu a treinadora Priestman na quinta-feira após sua suspensão pela Canada Soccer. A decisão seguiu reclamações da Nova Zelândia de que o Canadá voou drones sobre duas de suas sessões de treinamento antes dos dois lados se encontrarem em sua partida olímpica de abertura, que o Canadá venceu por 2 a 1.

O assistente Andy Spence treinará o Canadá pelo restante dos Jogos.

Shoemaker também disse que se sentia confortável com a permanência da equipe canadense em Paris para defender sua medalha de ouro olímpica, em meio a rumores de que a equipe deveria ser desclassificada devido ao escândalo que a colocou sob os holofotes.

Após relatos da mídia sobre o uso anterior de drones pela equipe feminina do Canadá, inclusive nas últimas Olimpíadas, ele acrescentou que a ideia de que o problema poderia afetar o ouro da equipe em Tóquio 2020 o deixou doente.

“Uma das principais informações foi a conclusão da Canada Soccer de que [Priestman] precisavam ser suspensas com base no acúmulo de fatos”, disse Shoemaker durante a entrevista coletiva de abertura do Canadá na sexta-feira.

“Vi algumas das informações que eles têm, e nós mesmos reunimos algumas informações adicionais que me fizeram concluir que era muito provável que ela estivesse ciente dos incidentes aqui.”

O escândalo levou a pedidos furiosos para que a equipe canadense também fosse mandada para casa.

“Estou confortável com a equipe competindo como está”, disse Shoemaker. “Tomamos decisões relacionadas à sanção máxima que temos, a participação no Team Canada aqui em Paris nos Jogos Olímpicos, que podemos nomear atletas e treinadores para o Team Canada e podemos removê-los.

O treinador principal Bev Priestman foi suspenso em meio ao escândalo dos drones no Canadá. Vaughn Ridley/Getty Images

“Se mais fatos e circunstâncias surgirem, podemos continuar a contemplar novas ações, conforme necessário. É importante para mim que as perguntas dos canadenses sejam respondidas, e então continuaremos a fazer o nosso melhor para responder a essas perguntas.”

A rede esportiva canadense TSN relatou que o uso de drones é anterior às Olimpíadas de 2024, com duas fontes com conhecimento em primeira mão dizendo à TSN que a equipe filmou sessões de treinamento a portas fechadas de outros adversários, inclusive durante o torneio olímpico de 2020.

“Agora parece haver informações que podem manchar o desempenho olímpico em Tóquio. Fico enjoado só de pensar que pode haver algo que coloque em questão um dos meus momentos olímpicos favoritos da história: a equipe feminina ganhando a medalha de ouro contra todas as probabilidades, com as restrições da Covid.

“Nós encorajamos e sei que a Canada Soccer investigará tudo isso completamente, incluindo Tóquio, [and] não apenas cooperaremos totalmente, mas colaboraremos ainda mais para garantir que eles cheguem ao fundo da questão.”

O Canadá derrotou a Suécia nos pênaltis e conquistou o ouro olímpico em Tóquio.

“Não há nenhum protesto planejado e, de resto, estamos deixando passar a oportunidade de fazer qualquer declaração sobre o assunto”, disse o porta-voz da federação sueca, Fredrik Madenstam.

Autoridades canadenses disseram que a questão era uma oportunidade de reforçar sua mensagem de jogo limpo.

“Embora eu não goste de nenhuma mancha que certamente já tenha resultado, precisamos fazer o que é certo”, disse Shoemaker. “Falaremos há anos sobre a importância de vencer bem, e quando nos foi dada uma oportunidade limitada, no que se refere ao time de futebol, de enviar essa mensagem, de que vencer bem é o único jeito, temos que enviar essa mensagem.”