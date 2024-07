Olimpíadas 2024: Vândalos atacam ferrovia francesa no início dos jogos

Vândalos atacaram a rede de TGV de alta velocidade da França com uma série de ações coordenadas que causaram grandes interrupções em algumas das linhas ferroviárias mais movimentadas do país antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris na sexta-feira.

A operadora ferroviária estatal disse que incendiários tinham como alvo instalações ao longo das linhas que conectam Paris a cidades como Lille, no norte, Bordeaux, no oeste, e Estrasburgo, no leste.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Ele pediu a todos os viajantes que adiassem suas viagens. Os reparos estavam em andamento, mas o tráfego seria severamente interrompido até pelo menos o fim do fim de semana. Os trens estavam sendo enviados de volta aos seus pontos de partida.

“Ontem à noite, a SNCF foi vítima de vários atos de vandalismo nas linhas de alta velocidade do Atlântico, Norte e Leste. Incêndios foram deliberadamente provocados para danificar nossas instalações”, disse a SNCF em um comunicado.

As greves coordenadas na rede ferroviária alimentarão um sentimento de apreensão antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas no coração de Paris, mais tarde na sexta-feira.

A França está lançando uma operação de segurança sem precedentes em tempos de paz para proteger o evento, com mais de 45.000 policiais, 10.000 soldados e 2.000 agentes de segurança privada mobilizados. Atiradores de elite estarão nos telhados e drones vigiando do ar.

Houve reivindicação imediata de responsabilidade e nenhuma indicação se a ação estava relacionada politicamente.

O Ministro dos Transportes Patrice Vergriete descreveu os atos como criminosos. O chefe de polícia de Paris disse que estava reforçando ainda mais a segurança nas principais estações da capital.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris será realizada em 26 de julho. Foto de LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

A Ministra dos Esportes, Amelie Oudea-Castera, condenou o vandalismo.

“É completamente assustador”, ela disse à BFMTV. “Atacar os jogos é atacar a França.”

Na Gare de L’Est, a viajante Corinne Lecocq disse que seu trem para Estrasburgo, na fronteira com a Alemanha, havia sido cancelado.

“Vamos pegar a fila lenta”, ela disse. “Estou de férias, então está tudo bem, mesmo que seja irritante chegar atrasado.”